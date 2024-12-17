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ثقافة وفنون

لقطات من كواليس مسلسل إقامة جبرية (صور)

أبطال إقامة جبرية،
أبطال إقامة جبرية، فيتو

طرحت منصة Watch It لقطات من كواليس مسلسل إقامة جبرية الذي يعد أحدث الإنتاجات الأصلية للمنصة ومن المقرر عرضه قريبًا من خلال المنصة.

ونشر الحساب الرسمي للمنصة عبر “إنستجرام”حتى الكواليس كلها غموض.. تفتكروا مجهزين لكم إيه؟!..  مسلسل #إقامة_جبرية قريبًا.. من #إنتاجات_WATCHIT_الأصلية".

Watch it تروج لمسلسل إقامة جبرية مع اقتراب عرضه

وكانت منصة Watch It قد بدأت في الترويج لمسلسل إقامة جبرية الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم هنا الزاهد.

ونشرت المنصة عبر حسابها على إنستجرام صورة لهنا الزاهد من الخلف، حيث يظهر شعرها ونصف الصورة بالألوان والنصف الآخر بالأبيض والأسود.

وجاءت الصورة مرفقة بتعليق “مسلسل إقامة جبرية قريبًا.. من إنتاجات Watch It الأصلية”.

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية أحدث أعمال هنا الزاهد

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات ومن المُقرر عرضه على إحدى المنصات، ومسلسل إقامة جبرية من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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اقامة جبرية مسلسل إقامة جبرية الفن اخبار الفن هنا الزاهد

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