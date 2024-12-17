الإسكواش، منتخب مصر يصل القاهرة بلقبي بطولة العالم للفرق

الإسكواش، وصلت صباح اليوم الأحد إلى القاهرة، بعثة المنتخب الوطني للإسكواش رجال وسيدات، عقب ختام المشاركة في منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرًا في هونج كونج، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية.

وتوج منتخب مصر لرجال الإسكواش ببطولة العالم للمنتخبات 2024، والتى استضافتها هونج كونج، فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري، وذلك على حساب المنتخب الإنجليزي، بنتيجة 2-0.

وجاءت نتيجة المواجهات كالتالي: فوز مازن هشام على كورتيس ماليك، بنتيجة 3-2، فوز علي فرج على محمد الشوربجى بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز حافظ المنتخب الوطنى للإسكواش، على لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالى، بعد حصد ألقاب 2024، 2023، 2019، 2017.

كما توج المنتخب الوطني للإسكواش سيدات، توج بلقب بطولة العالم للفرق بعد تحقيقه فوزا مستحقا أمام منتخب أمريكا بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية.

آمنة الطرابلسي تخطو خطواتها الأولى في رئاسة الإسكواش

وحققت آمنة الطرابلسي انطلاقة قوية في ولايتها كرئيس للاتحاد المصري للإسكواش، من خلال الفوز بلقبي بطولة العالم رجال وسيدات التي اختتمت بالأمس في هونج كونج

وتعد بطولة العالم للرجال والسيدات، أول مشاركة رسمية للإسكواش المصري على مستوى المنتخبات، بعد تولي آمنة الطرابلسي رئاسة الاتحاد خلفًا لرئيس الاتحاد السابق عاصم خليفة.

آمنة الطرابلسي مع لاعبات المنتخب

وتتمتع آمنة الطرابلسي بعلاقات قوية ومميزة مع كل لاعبي الإسكواش المصريين، نظرًا للتقارب الشديد على مستوى السن والحماسي، وتسعى لتحقيق إنجاز تاريخي يتحقق لأول مرة خلال مشاركة الإسكواش المصري في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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