توقيع اتفاقية ثنائية بين الجانبين المصرى والنيوزيلاندي فى مجال النقل الجوي

وقعت سلطة الطيران المدني المصرية اتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين الجانبين المصري والنيوزيلاندي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

توقيع اتفاقية ثنائية بين الجانب المصرى والنيوزيلاندي فى مجال النقل الجوى

جاء توقيع الاتفاقية الثنائية عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، ومن الجانب النيوزيلاندي السفيرة آيمى لورينسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، وذلك بحضور كل من الملاح هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، والطيار فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات الدولية بسلطة الطيران المدني المصري، ويسرا سلامة مسئولة شئون سياسات التجارة والاقتصاد بالسفارة النيوزيلاندية.

وتهدف الاتفاقية الثنائية إلى دعم إمكانية فتح جداول تشغيل الرحلات الجوية ومنح حقوق المشاركة بالرمز لـشركات الطيران في البلدين، بما يعزز من فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم توفير مزيد من خيارات السفر المتنوعة للمسافرين.

وفي هذا السياق، أعرب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثنائية بين البلدين لدعم التعاون الفعال، وتتويجًا للجهود والمساعي الداعمة التي استمرت لسنوات طويلة، بما يُمهد الطريق لتعميق مزيد من سُبل التعاون في قطاع الطيران المدني ولتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى جهود وزارة الطيران المدني المتواصلة لدعم الروابط التجارية والاقتصادية مع الشركاء الدوليين في مجال الطيران المدني، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي الهام.

ومن جانبها، أشادت السفيرة إيمي لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة بأهمية الاتفاق المشترك بين مصر وبلادها في مجال خدمات النقل الجوي؛ مؤكدة على أن الاتفاقية تُشكل خطوة جديدة وداعمة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، لاسيما في مجالات شحن البضائع وحركة النقل الجوي.

ويأتي ذلك في إطار دفع جهود التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري وجميع دول العالم، بما يعزز من حركة التبادل التجاري والاقتصادي ويزيد من قدرات مصر في مجال النقل الجوي.

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