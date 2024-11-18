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سياسة

نائبة ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ورئيس المجلس: راجعي آخر نسخة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، إعلان النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وعلق رئيس مجلس النواب، على موقف النائبة، قائلًا: كل ما ذكرتيه ليس واردًا في المشروع الأخير.. راجعي آخر نسخة".

 

 مشروع القانون يعتبر كارثيا للوضع الحقوقي في مصر

وقالت النائبة سميرة الجزار: إن مشروع القانون يتضمن بعض القصور المخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر كارثيًّا للوضع الحقوقي في مصر. 

واستعرضت الجزار خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة، عدة أسباب لرفض مشروع القانون، منها استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات والإبقاء على السلطة الجوازية للنيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح، والإبقاء على نصوص تؤثر على حق الدفاع وضمانات المحاكمة. 

خفض مدة الحبس الاحتياطي 


وبشأن خفض مدة الحبس الاحتياطي قالت إنه جرت على غير الحقيقة، " كان لا يجوز الحبس أكثر من ستة أشهر لكن تم الرفع لسنة وثمانية أشهر ثم سنتين دون رقابة حقيقية، مما يعزز استخدام الحبس الاحتياطي أداة للعقاب السياسي بدلًا من أن يكون ضمانة احترازية لسير العدالة". 

المشروع ينال من حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات


وقالت سميرة الجزار إن المشروع ينال من حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات، كما لم يتم تضييق السلطة بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب دون ضوابط واضحة ولابد أن تكون في أضيق الحدود ولا تكون عقاب سياسي أو التضييق على الحريات.

 وأضافت "القانون يجب أن يحظى بإجماع الآراء ويضمن حماية الحقوق الدستورية ويحسن كفاءة النظام القضائي".

رئيس مجلس النواب

وعلق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "تحتاجي قراءة المنتج النهائي للجنة الشئون الدستورية، كثير مما ذكرتيه عدلته اللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كل ما ذكرتيه ليس واردًا في المشروع الأخير انتي كاتبة حاجة قديمة راجعي آخر نسخة".

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