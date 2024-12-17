سخرية وهجوم جزائري على الكاف بسبب جوائز الأفضل، ما القصة؟

فجر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، أحد أكبر مفاجآته، في حفل توزيع الجوائز السنوية الخاصة بالعام الحالي 2024، والذي أقيم في مدينة مراكش المغربية، مساء أمس الإثنين.

كاف يتجاهل هدف نجم الجزائر العالمي

وتجاهل كاف الهدف العالمي الذي سجله النجم الجزائري ياسين بن زية في شباك منتخب جنوب إفريقيا، خلال شهر مارس الماضي، في دورة فيفا الودية.

ومنح الاتحاد الأفريقي للعبة جائزة أفضل هدف لعام 2024، للاعب الأنجولي كريستوفر مابولولو، عن هدفه في مرمى منتخب ليبيريا.

ورأى كثيرون أن هدف مابولولو في مرمى منتخب ليبيريا في نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار كان عاديًّا جدًّا، مقارنة بالهدف العالمي الذي سجله ياسين بن زية.

غضب جزائري من الكاف

وكشف موقع أوراس الجزائري، غضب ناشطون جزائريون كثيرًا من تجاهل الاتحادية الإفريقية لهدف “محارب الصحراء”، الذي ينافس به على جائزة بوشكاش التي تمنحها فيفا لأجمل هدف.

وقال الكثير من الجزائريين: إن تجاهل هيئة الكاف لهدف مواطنهم بن زية، وعدم تتويج الجزائر بأي جائزة أخرى، هو تأكيد لاستمرار المؤامرات داخل الهيئة القارية ضد كرة القدم الجزائرية.

سخرية ياسين بن زية من كاف

وعلق بن زية نجم المنتخب الجزائري على منشور الاتحاد الأفريقي بمنصة “إنستجرام”، الذي نشر من خلاله صورة مابولولو المتوج بجائزة أفضل هدف في القارة الأفريقية لعام 2024.

وسخر لاعب كتيبة محاربي الصحراء من منشور الاتحاد الأفريقي للعبة، بوضع “إيموجي” الوجه الضاحك، في إشارة منه إلى استمرار هيئة كاف في مهازلها.

وصنع التعليق الساخر لمهاجم نادي كارباخ الأذربيجاني على منشور الهيئة الإفريقية الحدث في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة لدى جزائريين كثر، وأخذ حيزًا واسعًا من التداول.

وبحسب بعض المصادر الإعلامية، فإن الكثير من الناشطين من جنوب أفريقيا اكتسحوا منصة فيفا، وصوتوا لهدف الجزائري بن زية ليكون الأفضل في عام 2024.

وقال كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي: إن ما يفعله الناشطون من جنوب أفريقيا يعكس الروح الرياضية العالية لديهم، رغم أن الهدف سجل في شباك منتخب بلدهم.

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