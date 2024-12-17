الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتجاه لاستمرار حازم إمام في جهاز جروس

حازم إمام
حازم إمام

 الزمالك، يدرس مسئولو نادي الزمالك، استمرار حازم إمام ضمن الجهاز المعاون لجروس المدير الفني للفريق حتى في حال استقدام جروس جهازه المعاون الأجنبي. 

ويعقد مسئولو الزمالك جلسة  مع المدرب مساء اليوم من أجل مناقشة إمكانية استمرار حازم إمام مع أمير عزمي مجاهد ضمن جهازه المعاون ومناقشة بعض الملفات الاأخرى الخاصة بالتجديد.

ويعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم  الأسبوع المقبل، من أجل التفاوض  حول تجديد تعاقده مع الزمالك.

 

ومن المقرر أن يتفاوض الزمالك مع اللاعب على بنود تجديد التعاقد بينهم ومدته في ظل ترحيب الطرفين بتجديد العقد.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز على أن يتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

وقاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران أمس الإثنين بعد توليه المهمة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويشارك رفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا، بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع كريستيان جروس لتدريب الفريق.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع كريستيان جروس يوم الأحد الماضي، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

 واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار  مع معاونيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول الزمالك وسيراميك الزمالك الزمالك وسيراميكا السويسري كريستيان جروس بنادي الزمالك مباراة سيراميكا مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة

مواد متعلقة

الزمالك يحيل ملف تجديد عقد سيف الجزيري لـ جروس

جروس يبدأ رحلة الاستعداد لسيراميكا في الدوري

آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك

جروس يطلب تقريرًا طبيًّا عن مصابي الزمالك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

جروس يصل الزمالك لقيادة تدريبات الفريق

في العناية المركزة، تطورات الحالة الصحية لنجم الزمالك السابق

تعرف على أرقام زيزو قبل إعلان جائزة الأفضل في أفريقيا

الأكثر قراءة

بالأسماء.. النقل تنقل ملكية طريق بني مزار وتنزع ملكية أراضٍ وعقارات لمحور شمال الأقصر

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

حبس عصام صاصا وشقيقه سنة مع الإيقاف في تزوير توكيل

معرض تراثنا، كرنفال منتجات التراث المصري.. ومصر تشهد أكبر تجمع لمنتجات الصعيد

موقف أكرم توفيق من التجديد للأهلي وتطورات عرض بيراميدز

مذيعة الـ CNN تثير الغضب مجددًا.. بثت تقريرا مزيفا عن سوريا ومطالبات بمنع دخول كلاريسا الدول العربية

منوعات

المزيد

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها لـ 1000 جنيه.. منح العمالة غير المنتظمة لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

دار الإفتاء توضح مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم في الشريعة الإسلامية وشروط ذلك

أسماء سورة النبأ وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية