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رياضة

تفاصيل أول مقابلة بين جروس ولاعبي الزمالك

جروس
جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق على تحية المدير الفني والترحيب به في بداية الجلسة، قبل أن يتحدث جروس مع اللاعبين ويؤكد لهم على أهمية الفترة المقبلة.

وشدد المدير الفني على أن الفترة المقبلة تتطلب العمل والتركيز من الجميع  بكل قوة من أجل المنافسة على كافة البطولات وصناعة التاريخ مع القلعة البيضاء.

وقال جروس للاعبي الفريق خلال الجلسة:" علينا جميعًا أن نكون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة".

وفي نهاية الجلسة حرص المدير الفني على شرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

تعاقد الزمالك مع السويسري كريستيان جروس

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع كريستيان جروس أمس الأحد، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

ويقود المدير الفني تدريب الفريق الأول اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووصل السويسري جروس المدير الفني الجديد للزمالك الي مقر النادي من أجل قيادة مران الفريق الأبيض في الخامسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا يوم الخميس المقبل.

وكشف مصدر بنادي الزمالك  أن جروس اكتفى بتواجد أمير عزمي مجاهد كمدرب مساعد له مصري في الجهاز الفني.  

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار  مع معاونيه.

 

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