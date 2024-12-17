الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يطلق مسابقة جديدة لأفلام الجنوب

مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، فيتو

 كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن استحداث برنامج جديد بعنوان "برنامج أفلام الجنوب"، ضمن فعاليات الدورة التاسعة التي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل.

 

مهرجان أسوان لأفلام المرأة 

 وأوضحت إدارة المهرجان أن "برنامج أفلام الجنوب" يتضمن مسابقة للأفلام القصيرة (روائية أو وثائقية) التي لا تتجاوز مدتها 5 دقائق لشباب المبدعين من كافة أنحاء مصر، ويقبل في هذه المسابقة الأفلام التي أبدعها شباب محافظات الجنوب، بصرف النظر عن موضوعاتها.

 

كذلك تقبل الأفلام التي تتعلق بموضوعات تتناول هوية وإشكاليات المجتمعات في جنوب مصر، وخاصة قضايا المرأة، حتى إذا كان صناعها من غير محافظات الجنوب، وستقبل ضمن هذه المسابقة أفلام الموبايل.

 

الأفلام المنتجة عامي 2023 و2024

 ويقبل المهرجان الأفلام المنتجة عامي 2023 و2024، يبدأ تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بدءا من 10 ديسمبر وحتى نهاية شهر فبراير، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.  
وأشارت إدارة المهرجان إلى أن استحداث هذا البرنامج، يأتي ضمن إستراتيجية المهرجان التي إتبعها منذ دورته الأولى لدعم شباب السينمائيين، حيث ينظم المهرجان أكبر برنامج للتدريب بين المهرجانات المصرية، والذي نتج عنه حتى الآن إنتاج 50 فيلما قصيرا من إبداع شباب الجنوب، وشارك بعض هذه الأفلام في العديد من المهرجانات خارج مصر.
يذكر أن الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيلها، حيث يحتفي بها المهرجان كأيقونة للإبداع النسائي المصري والعربي.

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