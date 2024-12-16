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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تمهيدا لعرضه أول العام

بوستر الفيلم، فيتو
بوستر الفيلم، فيتو

 طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البوستر الرسمي للعمل، استعدادا لعرضه بدور السينما في ١ يناير ٢٠٢٥ بمصر، و٩ يناير بالعالم العربي.

 

بوستر فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

 ويضم البوستر فريق العمل وعلاقتهم برامبو والليالي التي عاشها مع صديقه حسن، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن المنتقم، الذي هاجمه الكلب. وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه.

صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية،  ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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