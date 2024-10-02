الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبدأ استقبال أعمال دورته التاسعة

مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، فيتو

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء تلقي الأفلام الراغبة فى المشاركة بالدورة التاسعة للمهرجان، والتي ستُعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل 2025.

وسيتم تلقى الأفلام بداية من الخميس 3 أكتوبر وحتى 20 ديسمبر المقبل من خلال الموقع الرسمي للمهرجان http://www.aiwff.org.

شروط التقدم للمشاركة في مهرجان أسوان 

ويشترط المهرجان أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فى المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أى نوع، ويهتم المهرجان حصريا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة إمرأة أيا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التى تتناول قضايا وموضوعاJ المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.  


ويضم المهرجان مسابقتين دوليتين، الأولى للأفلام الطويلة (روائي – تسجيلي – تحريك) أكثر من 60 دقيقة، والثانية للأفلام القصيرة (روائي – تسجيلي – تحريك) أقل من 60 دقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج والمسابقات الخاصة والعروض خارج المسابقة. 

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم احتفاء بذكراها الخمسين، ويعقد المهرجان برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين.

وزير الثقافة يستقبل إدارة مهرجان أسوان

وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وفد مهرجان أسوان لأفلام المرأة

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وزير الثقافة يستقبل إدارة مهرجان أسوان

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