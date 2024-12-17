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ثقافة وفنون

عرض فيلم "أوغسطنيوس بن دموعها" بمركز الثقافة السينمائية غدا

فيلم أوغسطينوس بن
فيلم أوغسطينوس بن دموعها، فيتو

 يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، في تمام السادسة مساء غدا الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر الجاري، أمسية سينمائية يعرض خلالها  فيلم" أوغسطينوس بن دموعها" للمخرج الراحل سمير سيف. 

 

فيلم أوغسطينوس بن دموعها

والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس.

الفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

الفيلم تم تنفيذه فى 3 سنوات وتم تصويرة في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدولة الجزائر  وتونس وإيطاليا وفرنسا.

ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف  أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز  هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

 

المخرج سمير سيف 

يذكر  أن المخرج سمير سيف هو أحد أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا متميزة مع كبار النجوم مثل  النجم عادل أمام بفيلم"المشبوه"، و"النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".  

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قصة فيلم أوغسطينوس بن دموعها المخرج سمير سيف مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما سمير سيف

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