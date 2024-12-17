الفيفا يطلق مقرا جديدا في المغرب

وقع فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، بروتوكولا مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، يقضي بإقامة مقر للفيفا داخل المغرب يطلق عليه "مقر الفيفا الإقليمي".

وجاء التوقيع بعد نهاية حفل توزيع جوائز الكاف أمس الإثنين، بحضور رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، علما بأن المقر سيتم إقامته في العاصمة الرباط، على مقربة من مجمع محمد السادس الذي يحتضن معسكرات منتخب المغرب.

تعليق إنفانتينو على مقر الفيفا في المغرب

وقال إنفانتينو في كلمته: "هذا المقر يأتي تتويجا لجهود المغرب في تطوير اللعبة ومساهمته الفعالة في الارتقاء بها قاريا وعالميا".

ومن المنتظر أن يكون المقر الجديد مكانا للتنسيق بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما يخص الجوانب التنظيمية لاستضافة مونديال 2030.



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