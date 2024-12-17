رسامة قمامصة وتخريج دفعات جديدة في العيد الـ53 لتأسيس إيبارشية البحيرة

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بالذكرى الـ53 لتأسيسها، على يد الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة.

أقيم القداس الإلهي بهذه المناسبة بكرمة مار مرقس الرسول في دمنهور، بمشاركة الآباء الكهنة والرهبان والمكرسات وخورس الكلية الإكليريكية بدمنهور وجموع الشعب.

كما شارك في القداس الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس أبو فانا بملوي.

رسامة 18 قمص

وخلال القداس، تمت رسام 18 من الآباء الكهنة في رتبة القمصية بيد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، وهم:

الراهب القمص موسى السكندري (دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي).

القمص مينا صبحي (كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالحدائق، كفر الدوار).

القمص أيوب مهني (مذابح القطاع الصحراوي).

القمص موسى ميشيل (مذابح قرى كفر الدوار).

القمص يسى صبحي (كنيسة الشهيد مار جرجس بحارس، أبو المطامير).

القمص سدراك معوض (كنيسة الشهيد مار مرقس بالسبعين، أبو المطامير).

القمص باسيليوس متى (كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بالعامرية).

القمص باڤلي فوزي (كنيسة القديس الأنبا شنودة بالخطاطبة).

القمص أباكير إبراهيم (كنيسة القديس الأنبا موسى بالبنجر، مريوط).

القمص إسحق فخري (كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالعرجي).

القمص إبراهيم نبيه (كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بقرية عبد القادر قبلي).

القمص سيداروس يونان (كنيسة السيدة العذراء بأبو حمرة، الدلنجات).

القمص أغاثون حليم (كنيسة رؤساء الملائكة بالحمام).

القمص توما منير (كنيسة السيدة العذراء والقديس يوليوس بالعزيمة).

القمص يوئيل صبحي (كنيسة القديس مار مرقس بالصخرة، أبو حمص).

القمص فيلوباتير فتحي (كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس، مركز بدر).

القمص أفرايم صالح (كنيسة القديس مار يوحنا بوادي النطرون).

القمص صليب نعيم (كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين ببرج العرب القديم).

القمص يوسف إبراهيم (كنيسة القديسة كاترين بالناصرية).



كما دشن الأنبا باخوميوس بعض الأواني الخاصة بخدمة مذابح كنائس الإيبارشية.

وعلى صعيد متصل، احتفلت كلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية ومعهدي الكتاب المقدس والألحان بالإيبارشية يوم الأربعاء الماضي بتخريج دفعات جديدة للعام الدراسي 2023/2024، في إطار فعاليات العيد السنوي للإيبارشية.

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