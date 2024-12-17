حكاية حلا الترك من نجومية الفن إلى ارتداء الحجاب

حلا الترك، في خطوة مفاجئة، أثارت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك جدلًا واسعًا بين متابعيها ومحبيها بعد إعلانها نيتها ارتداء الحجاب.

تحدثت حلا في مقطع فيديو ظهرت فيه بدون ماكياج عن أنها هذه الفترة تركز على علاقتها بالله، حيث قالت: “أنا صار لي فترة أشتغل على نفسي، وأتقرب من رب العالمين؛ بسبب شخص شجعني لهذا الطريق”، مردفة: “والحمد لله رب العالمين؛ أنا كلي قناعة على اللي أسويه”.

كما أعلنت “حلا” نيتها ارتداء الحجاب قريبًا دون الكشف عن هوية الشخص الذي يشجعها على المسار الجديد الذي تسلكه في حياتها.

حلا الترك.. نجومية منذ الصغر

وحلا الترك فنانة بحرينية، من مواليد عام 2002 أي أنها تبلغ من العمر الآن 22 عاما. بدأت رحلتها الفنية في سن مبكرة، حيث ظهرت لأول مرة على الشاشة في برنامج "ستار صغار" عام 2009، وأظهرت موهبتها الفائقة في الغناء، ولفتت إليها الأنظار، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال مشاركتها في برنامج “أرابز جوت تالنت”، حيث أثبتت أنها تمتلك صوتًا قويًا وأداءً مميزًا رغم صغر سنها، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، رغم أنها لم تفز باللقب.

تتمتع حلا الترك بموهبة استثنائية في الغناء، حيث تجيد أداء الأغاني بعدة لغات، منها: التركية والهندية والفرنسية، ما جعلها تمتلك مميزات إضافية.

تألق حلا الترك في عالم التمثيل

ولم تتوقف نجومية حلا الترك على عالم الغناء فقط، فقد عملت كذلك بمجال التمثيل، وكانت بدايتها عام 2012 من خلال المسرح، حيث قدمت مسرحيتين وهما: رحلة عمر، والحبوبة، وواصلت تقديم المسرحيات المختلفة، وفي عام 2022 شاركت في فيلم شيابني هنا، وفي عام 2023 شاركت في الفيلم الشهير سكر: صاحب الظل الطويل.

ويستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

وشاركها بطولة الفيلم كل من: معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت. والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد.. ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين، ثم قدمت حلا هذا العام فيلم سكر: سبعبع وحبوب الخرزير، وتنتظر عرض مسرحية في زين الزمان.

اختيار الحجاب رغم التألق في عالم الفن

وبالرغم من هذه المسيرة الطويلة في عالم الفن والشهرة التي وصلت إلى الوطن العربي أجمع، أعلنت حلا أنها تتجه نحو الحجاب وأنها حاليًا تعيش فترة تجتهد فيها في علاقتها مع الله.

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