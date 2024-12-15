الأحد 15 ديسمبر 2024
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سياسة

أيمن عبد المجيد: الحرية هي الرئة التي تتنفس منها الصحافة (صور)

أيمن عبد المجيد،
أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة المعاشات وعضو مجلس نقابة الصحفيين

قال أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة المعاشات عضو مجلس  نقابة الصحفيين: إن الحرية هي الرئة التي تتنفس منها الصحافة، مؤكدا أن الصحافة تواجه مجموعة من التحديات التشريعية والاقتصادية. 

وأشار عبد المجيد خلال جلسات اليوم الأول لمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية إلى أنه لابد من معالجة الثغرات التي تعاني منها الصحافة وتعزيز ممارسة المهنة وملاحقة المتغيرات التي تشهدها الصحافة في وقتنا الحالي مثل الصحافة الرقمية.  

وأكد أن الحرية تمارس عندما نخلق بيئة عمل سوي، لذلك لابد من معالجة تشريعية كاملة وأن الدستور يعطينا الحق في ذلك. 

 

وأشار إلى أن  التصويت حق دستوري لكل المواطنين، في الاستفتاءات العامة والاستحقاقات الانتخابية، ومن ثم ينصب هذا الحق على جميع أعضاء النقابة كحق أصيل في المشاركة في اختيار من يمثلهم في إدارة نقابتهم والتعبير عن مصالحهم. 

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