لتبولها لا إراديًّا، عاطل يقتل نجلة شقيقته ويلقي جثتها في الشارع بالمعصرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل قتل نجلة شقيقته بعد تعذيبها بطريقة بشعة بمنطقة المعصرة.

عاطل يقتل نجلة شقيقته في المعصرة

ودلت التحريات على أن المتهم استغل حبس شقيقته، والدة الطفلة، في إحدى القضايا ليقوم بالتعدي عليها بالضرب المبرح بشكل شبه يومي مما تسبب في إصابتها بسحجات وكدمات.

وأضافت التحريات أن الطفلة الضحية تعاني من مرض فيروسي خطير بالدم مما يتسبب لها في التبول بشكل مفاجئ فكان يقوم المتهم بالتعدي عليها بالضرب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جوال ملقى بأحد شوارع منطقة المعصرة وبداخله جثة. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتظهر عليها آثار كدمات وسحجات شديدة بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب والشنق من الرقبة.



وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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