الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لتبولها لا إراديًّا، عاطل يقتل نجلة شقيقته ويلقي جثتها في الشارع بالمعصرة

متهم
متهم

تمكنت  أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل قتل نجلة شقيقته بعد تعذيبها بطريقة بشعة بمنطقة المعصرة.

 عاطل يقتل نجلة شقيقته في المعصرة

 

 

ودلت التحريات على أن المتهم استغل حبس شقيقته، والدة الطفلة، في إحدى القضايا ليقوم بالتعدي عليها بالضرب المبرح بشكل شبه يومي مما تسبب في إصابتها بسحجات وكدمات.

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية متحركة بكورنيش النيل وشارعي فيصل والهرم ومحور 26 يوليو

ضبط 35 بلطجيا وهارب من المراقبة وفحص 50 سائقا للكشف عن المخدرات

وأضافت التحريات أن الطفلة الضحية  تعاني من مرض فيروسي خطير بالدم مما يتسبب لها في التبول بشكل مفاجئ فكان يقوم المتهم بالتعدي عليها بالضرب.

 

تلقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جوال ملقى بأحد شوارع منطقة المعصرة وبداخله جثة. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتظهر عليها آثار كدمات وسحجات شديدة بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب والشنق من الرقبة.


وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية القبض على عاطل مقتل طفلة المعصرة أمن بالقاهرة

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية متحركة بكورنيش النيل وشارعي فيصل والهرم ومحور 26 يوليو

ضبط 35 بلطجيا وهارب من المراقبة وفحص 50 سائقا للكشف عن المخدرات

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

الداخلية تضبط قضايا مخدرات وسلاح خلال حملة أمنية في دمياط

رادارات المرور تلتقط 16 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم،اقتحام جزيرة أسيوط واشتباكات عنيفة مع الشرطة، حادث تصادم بطريق بنها - المنصورة، إحالة راقصة شهيرة إلى الجنايات، تأييد حكم إعدام المتهم بقتل جواهرجي

حملة أمنية في أسوان تنفذ 678 حكما قضائيا وتضبط 28 كيلو مخدرات

حبس المتهمين بقتل سيدة وزوجها فى المنوفية لسرقة أموالهما

الأكثر قراءة

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

انطلاق القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني بالقاهرة، الخميس

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

أخبار مصر: مصير شهادة الـ 27% في البنوك، مجاملات الكاف تذبح زيزو، فرز طلبات المتقدمين لوظائف المترو، أحمد الشرع رئيسا لسوريا

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

تعرف على إيرادات فيلم "الحريفة 2" في السعودية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

انقلاب أتوبيس موظفى مصنع سكر جرجا بسوهاج (صور )

منوعات

المزيد

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح والأهلي والزمالك ونجوم الفن في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

الذرة يسجل 150 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

4 ألقاب ضائعة كلفت الأهلي خسارة 4.2 مليون دولار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة الجن وأسمائها وعدد مرات التقائهم بالنبي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية