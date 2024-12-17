تغييرات في خريطة المدربين بالدوري المصري.. جروس آخر المنضمين للقائمة عبر بوابة الزمالك.. والفرنسي فرانك دوماس بديل طلعت يوسف في مودرن سبورت.. وشوقي غريب حقق حلمًا تأخر 30 سنة مع غزل المحلة

شهدت الكرة المصرية تغييرات بخريطة مدربي الأندية بعد الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، ومنها وجهان أجنبيان جديدان عبر ناديي الزمالك ومودرن سبورت ليصل عدد المدربين الأجانب بالدوري المصري إلى خمسة مدربين.

4 تغييرات بأجندة المدربين بالكرة المصرية

وشهدت الكرة المصرية خلال الايام الماضية أربعة تغييرات في قائمة مدربي الأندية بعد الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري برحيل مدربي الزمالك ومودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي.

ورحل سيد ياسين عن تدريب إنبي ليتولى مدير الكرة محمد إسماعيل قيادة الفريق البترولي بدلًا منه ثم رحل أحمد عيد عبد الملك عن غزل المحلة ليتولى شوقي غريب الفريق ثم رحل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك ليتم التعاقد مع كريستيان جروس وأخيرًا رحيل طلعت يوسف عن مودرن سبورت وتولي الفرنسي فرانك دوماس.

المدربين الاجانب في مصر

وتولى مؤخرًا أجنبيان مهمة قيادة ناديين بالدوري الممتاز؛ الأول هو جروس المدير الفني الجديد للزمالك وهو ليس غريبًا علي الكرة المصرية، والثاني الفرنسي فرانك دوماس مديرًا فنيًّا لمودرن سبورت ليصل عدد المدربين الأجانب إلى خمس مدربين، هم:

الأهلي مارسيل “كولر” ويحتل المركز الثالث بالدوري

الزمالك “جروس” ويحتل المركز الثاني بالدوري

بيراميدز “الكرواتي يورتشيتش” ويحتل المركز الرابع بالدوري

الاتحاد السكندري “القبرصي بابا فاسيليو” ويحتل المركز السابع بالدوري

مودرن سبورت “الفرنسي فرانك دوماس” ويحتل المركز 15 بالدوري

قمة الدوري المصري

وتأتي قمة الدوري المصري من نصيب مدير فني مصري وليس أجنبي وهو علي ماهر مدرب المصري البورسعيدي برصيد 10 نقاط.

رحيل سيد ياسين بعد الفوز علي الاسماعيلي

كانت بداية التغييرات في الثاني من ديسمبر الجاري بفريق إنبي بإعلان النادي رحيل سيد ياسين بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر وسجل هدف الفوز لصالح إنبي اللاعب مصطفى شكشك في الدقيقة 67.

وتولى محمد إسماعيل مدير الكرة القيادة الفنية للفريق ومعه هاني عبدالله مدربًا عامًا، ورضا فداوي مدربًا عامًّا وإبراهيم محمد مديرًا للكرة وتامر السيد مديرًا إداريًّا للفريق.



ويحتل فريق إنبي الترتيب الـ 11 برصيد 4 نقاط.

محمد اسماعيل

رحيل أحمد عيد عن غزل المحلة وتولي شوقي غريب

وثاني التغييرات هي تقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل في بيان رسميا عن قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًّا لزعيم الفلاحين.

وتولى شوقي غريب القيادة الفنية للفريق في السابع من ديسمبر الجاري ليحقق حلمًا تأخر 30 سنة مع غزل المحلة وهو الفريق الذي تألق فيه لاعبًا.

ويتكون الجهاز المعاون لـ شوقي غريب من:

عبد العظيم الشورى: المدرب العام.

توفيق صقر: المدرب المساعد.

أسامة عبد الكريم: مدرب حراس المرمى.

عمر سعد: مدير شؤون اللاعبين.

كمال عبد الواحد: مدرب الأحمال.

صابر عيد: المتحدث الرسمي للفريق

ويحتل غزل المحلة الترتيب ال13 بجدول الدوري برصيد أربع نقاط

وقاد شوقي غريب غزل المحلة للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد غزل المحلة بكأس الرابطة.

شوقي غريب

رحيل جوميز عن الزمالك وتولي جروس

وجاء ثالث التغييرات برحيل المدير الفني لفريق الزمالك جوزيه جوميز في 11 من ديسمبر الجاري لتولي القيادة الفنية لفريق الفتح السعودي.

وأعلن نادي الفتح السعودي عن توقيع عقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التمديد لموسم ومعه أحمد مجدي مدرب الزمالك الذي قاد الأبيض أمام المصري بالكونفدرالية وفاز بهدف قبل طلبه الرحيل ليلحق بجوميز.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في 12 من ديسمبر الجاري التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

ويتواجد رفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا، بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار مع معاونيه.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

الفرنسي فرانك دوماس

رحيل طلعت يوسف عن مودرن سبورت

وافق مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس على الاعتذار الذي تقدم به الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن عدم الاستمرار بمنصبه في الفترة المقبلة.

وكان بتروجيت فاز علي مودرن سبورت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن أولى جولات مسابقة كأس الرابطة.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ15 بجدول الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوماس، لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع الفريق في مساره الصحيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.