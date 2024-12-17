جروس يطلب تقريرًا طبيًّا عن مصابي الزمالك

طالب جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجهاز الطبي تقريرًا طبيًّا عن مصابي الفريق من أجل الاطمئنان علي ملف المصابين.

ويعاني حمزة المثلوثي من إصابة في الصدر وتأهيل محمد عبد الشافي وإصابة محمود بنتايك في الكتف.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز علي أن يتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

وقاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران أمس الإثنين بعد توليه المهمة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويشارك رفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا، بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع كريستيان جروس يوم الأحد الماضي، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار مع معاونيه.

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