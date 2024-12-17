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فتح باب التقديم لخريجي قسم الجغرافيا للتدريب المجاني على مهنة "مَسّاح عام"

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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 أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء عن فتح باب التقديم على دورات تدريبية بالمجان لخريجي كليات الآداب قسم الجغرافيا بجميع المحافظات، وذلك في جامعة بدر بالقاهرة؛ وذلك للتدريب على أحدث أجهزة القياس، والاستشعار عن بعد، للعمل في مهنة "مَسّاح عام "، للتماشي مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضح " الوزير" أن هذه المنحة من وزارة العمل، تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين "الوزارة " وإحدى الجامعات الخاصة في هذا الشأن موضحا أن الخريجين سوف يحصلوا على شهادة معتمدة من الوزارة والجامعة.

وأوضح أن التقديم  من هنا  ويبدأ من أول يناير 2025،ولمدة 15 يوما،مع إحضار صورة شهادة التخرج "الليسانس"، والبطاقة الشخصية عند المقابلة.

وأكد الوزير أن تنفيذ هذا البروتوكول يأتي في إطار إستمرار الوزارة في تطبيق منظومة التدريب المهني،على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الشركاء،بهدف تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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الاستشعار عن بعد احتياجات سوق العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التدريب المهنى وزير العمل محمد جبران وزارة العمل

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