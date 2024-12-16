أخبار مصر اليوم، رئيس الوزراء يصدر قرارات هامة بشأن البورصة، الصحة تعلن عن أمل جديد لمرضى التليف الكيسي، تحذير من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بخليج العقبة

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، اعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن آخر مستجدات تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر.

حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالدخول بقوة في هذا المجال.

كما أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين، وتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وشبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح الشمالية الشرقية، غدا الثلاثاء، على شرم الشيخ وجنوب خليج العقبة من الساعة 2 صباحا وحتى 8 مساء، حيث يصل ارتفاع الامواج 1.5:2.5 متر، وتكون سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين هامين، تم نشرهما في الجريدة الرسمية، يهدفان إلى تعزيز الرقابة المالية والإدارية وتطوير سوق رأس المال في مصر.

وجاء القرار الأول بإضافة وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية إلى عضوية اللجنة المشكلة لتولي الصرف من حساب إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والرقابة على عملية صرف المساعدات المقدمة للمتضررين في شمال سيناء، وضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل عادل وشفاف.

كشفت وزارة الصحة عن أمل جديد لأصحاب مرض من الأمراض النادرة ويسمى التليف الكيسي، حيث لم يكن يتوفر له علاج من قبل ونجحت وزارة الصحة في توفير أول علاج للمرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وصول شحنة العقار يمثل خطوة حاسمة في علاج مرض التليف الكيسي في مصر، إذ تم استقبال 2800 عبوة من عقار ترايكافتا، وهو العلاج الأحدث لهذا المرض، مما يعكس التزام مصر بتوفير أفضل وسائل الرعاية الصحية لمواطنيها في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى القضاء على الأمراض النادرة.

قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إنه تم تنفيذ سيناريو «محاكاة افتراضية» لإخلاء مدرسة هشام شتا الإعدادية بنات نتيجة حدوث زلزال واندلاع حريق بمعمل المدرسة إذ جرى الإخلاء بسرعة كبيرة ووصلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والهلال الأحمر في أقرب وقت.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات «حال وقوعها» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات للتعامل مع الأزمات والطوارئ.



أعلنت وزارة النقل الموقف التنفيذى لمشروع مونوريل شرق النيل والذى يمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

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