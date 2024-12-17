ذئب بشري يعتدي على ابنتيه ويهتك عرضهما.. هددهما بالقتل في حالة إبلاغ والدتهما.. شقيقته تبلغ الشرطة.. وهذه عقوبته وفقًا للقانون

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، نظر جلسة محاكمة المتهم باغتصاب طفلتيه كرها عنهم، بمنطقة منشأة ناصر.

المتهم واقع بناته كرهًا عنهم

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ج.ن واقع طفلته البالغة من العمر 17 عامًا بغير رضاها، واستمر في مواقعتها أكثر من مرة مهددًا إياها بالقتل في حال إخبار والدتها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم واقع طفلته الثانية البالغة من العمر 14 عامًا أكثر من مرة، مهددًا إياها بالقتل في حال إخبار والدتها.

وشهدت المجني عليها الطفلة الأولى أنها ما أن بلغت الخامسة عشر من عمرها، قام والدها بمواقعتها بغير رضاها وعاود فعلته العديد من المرات مهددًا إياها بالقتل في حال إخبار والدتها.

وشهدت المجني عليها الطفلة الثانية، أنها عندما بلغت الثانية عشر من عمرها قام والدها بمواقعتها بغير رضاها وعاود فعلته العديد من المرات مهددًا إياها بالقتل في حال إخبار والدتها.

التحريات تكشف صحة الواقعة

وجاء في تحريات المباحث الجنائية التي أجراها ضابط شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر عن صحة الواقعة على نحو ما شهدت به المجني عليها الأولى وما قررت به المجني عليها الثانية.

وبمواجهة المتهم بالواقعة أقر بارتكابها.

كما شهدت شقيقة المتهم بقيامها بالإبلاغ عن الواقعة عقب علمها من المجني عليهما بذلك.

وتلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من عاملة نظافة تتهم شقيقها باغتصاب ابنتيه القصر تحت التهديد.

وبالقبض على المتهم اعترف بارتكابه الواقعة مبررًا فعلته بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة فضلًا عن هجر زوجته لفراشه.

المتهم: المخدرات السبب

وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه كان يمر بظروف صعبة فاتجه إلى تعاطي المواد المخدرة، وعندما يعود إلى المنزل يكون مغيب العقل فيعتدي على ابنتيه دون إدراك منه.

وأضاف المتهم أنه بعد الانتهاء من فعلته ينام وما أن يستفيق فيشعر بالندم على ما أقدم عليه من جريمة هتك عرضه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الاغتصاب



حدد الباب الرابع من قانون العقوبات فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، ونص على أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

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