20 % زيادة في الإنتاج المحلي.. توطين صناعة النقل في مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2025

توطين صناعة النقل في مصر، تسعى وزارة النقل إلى توطين صناعة النقل في مصر من خلال العديد من المشروعات التي تسعى الوزارة إلى الانتهاء منها وذلك من أجل توفير الاحتياجات المحلية للوزارة وتصدير فائض الإنتاج إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة وخفض تكلفة النقل.



توطين صناعة السكك الحديدية في مصر

تأتي صناعة السكك الحديدية في أولويات وزارة النقل نظرا للتوسع الكبير في استخدام وسائل الجر الكهربي في العديد من المشاريع التي تقوم الوزارة حاليا بإنشائها، سواء في القطار المكهرب السريع أو المونوريل أو القطار الخفيف LRT بالإضافة إلى التوسع في خطوط شبكة مترو الأنفاق والعمل على تحديث خطوط السكة الحديد.

وزير النقل: مصر لن تستورد عربات السكك الحديدية من الخارج مرة أخرى

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد خلال جلسات مؤتمر"حكاية وطن" أن مصر لن تستورد عربات السكك الحديدية من الخارج مرة أخرى مع بداية العام 2024، مشيرًا إلى أن إجمالي أطوال الشبكة الحالية للسكك الحديدية 10 آلاف كيلو متر وتم تطوير وتجديد حوالي 900 كيلو متر، وأن هناك 8 شركات تعمل من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لقطاع السكك الحديدية منها مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة كورنيش النيل بمعصرة حلوان ومصنع لقضبان السكك الحديدية بالعين السخنة ومن المفترض أن يغطي المصنع احتياجات السوق المصري المقدرة بـ 250 ألف طن سنويًا على أن يرفع الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى نصف مليون طن في السنة لتصدير الفائض من إنتاج المصنع.

وزير النقل،فيتو

مزايا توطين صناعة السكك الحديدية في مصر

توطين صناعة السكك الحديدية في مصر سوف يحقق مجموعة من المزايا أهمها

- توفير الاحتياجات الأساسية لقطاع السكك الحديدية.

- توفير العديد من فرص العمل للشباب.

- نقل الخبرات الأجنبية إلى الشركات المحلية.

- تصدير العائد من الانتاج المحلي إلى الدول الأخرى.

- توفير العملة الصعبة من خلال تقليل استيراد متطلبات السكك الحديدية.

- تشجع القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة على الاستثمار في هذا المجال.

الرئيس السيسي وجه بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مسلتزمات السكك الحديدية

الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا موخرًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، حيث أوضح الفريق كامل الوزير أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادي مصرية.

صناعة السكك الحديدية،فيتو

توطين صناعة السكك الحديدية بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات

وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.

توطين صناعة الأتوبيسات في مصر

وبالنسبة لصناعة الاتوبيس فإن مصر تمتلك 5 شركات وطنية تقوم بتصنيع جميع انواع الاتوبيسات لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض منها إلى الخارج مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتقليل البطالة في مصر.

صناعة الأتوبيسات في مصر ،فيتو

صناعة الأتوبيسات،فيتو

العائد من توطين صناعة الأتوبيسات في مصر

- توفير العملة الصعبة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي.

- توفير فرص عمل للشباب.

- تلبية احتياجات السوق المحلي.

- القضاء على استيراد الأتوبيسات من الخارج.

- المساهمة في تطوير الأسطول الحالي من الأتوبيسات.

- تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية

- تصدير فائض التصنيع للخارج بما يسهم في توفير العملة الصعبة.

وزير النقل:500 ألف دولار تكلفة إنتاج الأتوبيس الكهربائي

الفريق كامل الوزير أكد في تصريح سابق أن الدولة المصرية تقوم باستيراد أي أتوبيس من الخارج وأن تكلفة إنتاج الأتوبيس الكهربائي تصل إلى 500 ألف دولار وأن تصنيع الأتوبيسات في مصر يتم بنفس الكفاءة التي يتم تصنيعه بها خارجيا.

وأشار إلى أن هناك اشتراط نسبة تصدير للأتوبيسات على كل الشركات التي تم التعاقد معها للتصنيع، من أجل توفير عملة صعبة وأن مصر قادرة على تصدير الأتوبيسات حاليًا، وأن وزارة النقل تعاقدت على 500 أتوبيس يتم تصنيعها الآن في مصر.

وزير النقل: نعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج

وأوضح وزير النقل أن هناك خطوات تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير بالإضافة إلى تحديث أسطول نقل الركاب، مضيفا أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.