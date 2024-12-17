انضمام مايسون جودينج لطاقم عمل فيلم "Scream 7"

انضم رسميا الممثل الشاب، ايسون جودينج، لـ طاقم عمل فيلم "Scream 7"، ليتشارك مع كلا من الممثلة نيف كامبل، وإيزابيل ماي، وسيليست أوكونور، في بطولة الفيلم، المقرر عرضه في دور السينما بتاريخ 27 فبراير 2026.

ميليسا باريرا ترفض عقد اجتماع مع شركة Spyglass بعد طردها بسبب دعم فلسطين

وكشفت تقارير صحفية، أن شركة 'Spyglass' للإنتاج، حاولت عقد اجتماع مع الممثلة ميليسا باريرا، بعد رد الفعل العنيف الذي تلقوه، بسبب طردها من طاقم عمل فيلم Scream 7، لدعمها لدولة فلسطين، والمطالبة بوقف النار على غزة، ولكن ميليسا، قابلت طلبهم بالرفض التام، قائلة: لن أمتثل لرغبتهم.

بعد طرد ميليسا باريرا، انسحاب المخرج كريستوفر لاندون من فيلم SCREAM 7

أعلن المخرج كريستوفر لاندون، انسحابه من إخراج فيلم SCREAM 7، بعد أيام من طرد ميليسا باريرا، بسبب إعلان دعمها لدولة فلسطين.

وقال لاندون، في بيان حول انسحابه: ‏"لقد كانت وظيفة الأحلام التي تحولت إلى كابوس، وقد انكسر قلبي من أجل جميع المهتمين".

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