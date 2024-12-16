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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستعد لعملية كبرى ضد إيران

وزير جيش الاحتلال
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي كاتس،فيتو

 قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن كل المنظومات الإسرائيلية تستعد لعملية ضد إيران بسبب الاحتمال الضعيف للحل الدبلوماسي.

 

كاتس يهدد بعملية عسكرية ضد إيران

 وتطرق كاتس خلال إفادة له أمام الكنيست إلى الخطر الذي تشكله إيران وبرنامجها النووي، مهددا بأن كافة أنظمة الدفاع تستعد للتعامل مع إيران.

وردا على سؤال من أحد أعضاء الكنيست، قال كاتس إنه إذا كان من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي، فليكن، لكنه يقدر أن احتمالات ذلك ضئيلة للغاية - وبالتالي تستعد إسرائيل لحل عسكري.

 

من جهة أخرى، قال كاتس "نحن أقرب ما نكون إلى التوصل لاتفاق في غزة. الرهائن هم الهدف الأول للحرب بالنسبة لنا. سنفعل كل شيء لإعادتهم إلى ديارهم، نحن مع الاتفاق، حتى لو كان جزئيا".

وفيما يتعلق بلبنان، قال كاتس إن حزب الله أصدر تعليماته لكل قواته ورجاله المسلحين بالانسحاب إلى ما وراء الليطاني. 

وزعم أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ وقف إطلاق النار "بدون أي تسامح".

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