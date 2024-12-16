واشنطن توجه اتهامات لشخصين بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف عسكريين أمريكيين

أعلنت الولايات المتحدة توجيه اتهامات إلى مواطن إيراني وآخر يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، لدورهما في هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة 40 آخرين خارج البلاد.

وقالت السلطات الأمريكية إن التحقيقات تشير إلى تورط المتهمين في التخطيط والتنفيذ للهجوم، الذي استهدف مواقع أمريكية.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد التوترات المرتبطة بالهجمات على المصالح الأمريكية في الخارج.

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