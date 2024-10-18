سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق لتوقعات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف بشأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار.

وقالت ليلى عبد اللطيف خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "MBC مصر" عرض منذ فترة، إن السنوار سيظل صامدًا في غزة حتى النهاية ولن يتخلى عن أرض وشعب فلسطين مهما كانت النتائج ومهما بلغت التضحيات.

وأكدت ليلى عبد اللطيف حينها أن يحيى السنوار سيكون صامدًا في مدينة غزة ولن يتخلى عن أرض وشعب فلسطين حتى النهاية وسيكون حديث العالم بسبب حادث بارز ومهم.

وأضافت:"سوف تشهد الحرب في غزة اتفاقا قريبا لوقف إطلاق النار لعدة أسابيع او أكثر وسنرى عملية مباشرة بالصوت والصورة لعملية تبادل الاسرى والرهائن بين الطريق لكن للأسف هذه الهدنة لم توقف الحرب على غزة لعدة أشهر".

وأعلنت إسرائيل يوم الخميس 17 أكتوبر اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال اشتباكات في مدينة رفح، مشيرة إلى أن العملية لم تكن تستهدفه ولكن القوات اكتشفته "مصادفة".