الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

ليلي عبد اللطيف ويحيى
ليلي عبد اللطيف ويحيى السنوار، فيتو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق لتوقعات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف بشأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار.

وقالت ليلى عبد اللطيف خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "MBC مصر" عرض منذ فترة، إن السنوار سيظل صامدًا في غزة حتى النهاية ولن يتخلى عن أرض وشعب فلسطين مهما كانت النتائج ومهما بلغت التضحيات.

وأكدت ليلى عبد اللطيف حينها أن يحيى السنوار سيكون صامدًا في مدينة غزة ولن يتخلى عن أرض وشعب فلسطين حتى النهاية وسيكون حديث العالم بسبب حادث بارز ومهم.

وأضافت:"سوف تشهد الحرب في غزة اتفاقا قريبا لوقف إطلاق النار لعدة أسابيع او أكثر وسنرى عملية مباشرة بالصوت والصورة لعملية تبادل الاسرى والرهائن بين الطريق لكن للأسف هذه الهدنة لم توقف الحرب على غزة لعدة أشهر".

وأعلنت إسرائيل يوم الخميس 17 أكتوبر اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال اشتباكات في مدينة رفح، مشيرة إلى أن العملية لم تكن تستهدفه ولكن القوات اكتشفته "مصادفة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف حركة حماس يحيى السنوار ليلى عبد اللطيف اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار

الأكثر قراءة

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

وألقى السنوار عصاه، سر السلاح الأخير الذي حارب به مهندس طوفان الأقصى الاحتلال قبل استشهاده (فيديو)

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية