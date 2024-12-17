سورة «المنافقون» من السور المدنية الخالصة، وعدد آياتها إحدى عشرة آية، وكان نزولها بعد سورة «الحج»، وقبل سورة «المجادلة» والمحققون من العلماء على أن هذه السورة، نزلت في غزوة بنى المصطلق، وقد جاء ذلك في بعض الروايات التي وردت في سبب نزول بعض آياتها، وذكر بعضهم أنها نزلت في غزوة «تبوك»، ويشهد لضعف هذا القول، أن المنافقين في هذا الوقت- وهو السنة التاسعة من الهجرة، كانوا قد زالت دولتهم، وضعف شأنهم، وما كان لواحد منهم أن يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.

وسميت هذه السورة بسورة «المنافقون»، لأنها فضحتهم، ووصفتهم بما هم أهله من صفات ذميمة، ومن طباع قبيحة، ومن مسالك سيئة...ويكاد حديثها يكون مقصورا عليهم، وعلى أكاذيبهم ودسائسهم. وفيما يلي نستعرض أسماء سورة المنافقون وفضلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة المنافقون وفضلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة المنافقون

قال محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله: (سميت هذه السورة في كتب السنة وكتب التفسير «سورة المنافقين» اعتبارا بذكر أحوالهم وصفاتهم فيها.ووقع هذا الاسم في حديث زيد بن أرقم عند الترمذي قوله: «فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين». وسيأتي قريبا، وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بها المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها المنافقين».



ووقع في «صحيح البخاري» وبعض كتب التفسير تسميتها «سورة المنافقون» على حكاية اللفظ الواقع في أولها وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربية والمشرقية). [التحرير والتنوير:28/231]



فضائل سورة المنافقون

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".



2- تسن قراءتها في الركعة الثانية من صلاة الجمعة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقين).

موضوعات سورة المنافقون

1- وصف المنافقين وبيان سيئ خصالهم؛ من الكذب، والأيمان الفاجرة، والجبن.

2- النهي عن نسيان ذكر الله تعالى، والغفلة عنه.

3- حث المؤمنين على الطاعة وإنفاق المال قبل انقضاء الأجل.

سبب نزول قوله تعالى: (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله)

قال أهل التفسير وأصحاب السير: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني المصطلق، فنزل على ماء من مياههم يقال له: المريسيع، فوردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير [ له ] من بني غفار يقال له: جهجاه بن سعيد يقود فرسه، فازدحم جهجاه، وسنان الجهني حليف بني عوف من الخزرج على الماء، فاقتتلا، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار، وصرخ الغفاري: يا معشر المهاجرين، [ فأعان جهجاها رجل من المهاجرين يقال له جعال ; وكان فقيرا. فقال له عبد الله بن أبي: وإنك لهناك ! فقال: وما يمنعني أن أفعل ذلك ؟ ! واشتد لسان جعال على عبد الله. فقال عبد الله: والذي يحلف به لأذرنك، ويهمك غير هذا [ شيء ] ؟. وغضب عبد الله، فقال: والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، إنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.

يعني بالأعز نفسه، وبالأذل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم أقبل على من حضره من قومه، فقال: هذا ما فعلتم [ ص: 223 ] بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم ; أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام، لم يركبوا رقابكم، ولأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم ; فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. قال زيد بن أرقم - وكان حاضرا ويسمع ذلك - فقال: أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك، ومحمد في عز من الرحمن، ومودة من المسلمين ; والله لا أحبك بعد كلامك هذا. فقال عبد الله: اسكت، فإنما كنت ألعب، فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره الخبر، وعنده عمر بن الخطاب.

فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال: " إذن ترعد له أنف كبيرة بيثرب ". فقال عمر: فإن كرهت يا رسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين، فمر سعد بن عبادة أو محمد بن مسلمة، أو عبادة بن بشر فليقتلوه. فقال: " إذن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ". وأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عبد الله بن أبي فأتاه، فقال له: " أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني ؟ " فقال عبد الله: والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من هذا قط، وإن زيدا لكاذب.

وكان عبد الله في قومه شريفا عظيما ; فقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله شيخنا وكبيرنا، لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار عسى أن يكون وهم في حديثه فلم يحفظ. فعذره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفشت الملامة في الأنصار لزيد وكذبوه، وقال له عمه: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون ومقتوك.

فاستحيا زيد بعد ذلك أن يدنو من النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلما ارتحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه أسيد بن حضير، فقال له: أوما بلغك ما قال صاحبكم عبد الله بن أبي ؟ قال: وما قال ؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال أسيد: فأنت يا رسول الله - والله تخرجنه إن شئت، هو والله الذليل، وأنت العزيز.

ثم قال: يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، وإنه ليرى أنك سلبته ملكا. وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي لما بلغك عنه ; فإن كنت فاعلا فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه ! فوالله لقد علمت الخزرج ما بها رجل أبر بوالديه مني، وأنا أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس، فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر، فأدخل النار.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " بل نحسن صحبته ما بقي معنا " ]. [ ولما وافى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، قال زيد بن أرقم: جلست في البيت لما بي من الهم والحياء، فأنزل الله تعالى سورة المنافقين في تصديقي وتكذيب عبد الله فلما نزلت أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأذن زيد، فقال: " يا زيد، إن الله تعالى صدقك وأوفى بأذنك "، وكان عبد الله بن أبي بقرب المدينة، فلما أراد أن يدخلها جاء ابنه عبد الله بن عبد الله حتى أناخ على مجامع طرق المدينة ].

فلما أن جاء عبد الله بن أبي قال ابنه: وراءك ! قال: ما لك ؟ ويلك ؟ ! قال: لا والله لا تدخلها أبدا إلا بإذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولتعلم اليوم من الأعز من الأذل ؟ فشكا عبد الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صنع ابنه، فأرسل إليه رسول الله " أن خل [ ص: 224 ] عنه حتى يدخل " فقال: أما إذ جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام فنعم، فدخل، فلما نزلت هذه السورة وبان كذبه قيل له: يا أبا حباب إنه قد نزلت فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليستغفر لك، فلوى رأسه، فذلك قوله: ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ) الآية

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