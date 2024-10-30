برغم أن القرآن الكريم فاضل ومبارك كله، إلا أنه وردت بعض الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم نستعرضها فيما يلي.

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم.. تعرف عليها

10 معلومات عن بعض آيات وسور القرآن الكريم

1- عدد النقاط في القرآن الكريم "1015030" نقطة- تقريبًا- اما حروفه فيبلغ عددها "323670" تكوّن بمجموعها "77934" كلمة قرآنية

2- كل سورة تتكون من جمل او مقاطع يسمى كل منه آية

3- سور القرآن الكريم "87" منها مكية و"27" منها مدنية

4- كل السور تبدأ بالبسملة سوى سورة "التوبة" المباركة، وسورة النمل المباركة فيها بسملتان.

5- سبع سور من القرآن الكريم تحمل اسماء سبعة انبياء، وهي سورة: يونس- هود- يوسف-ابراهيم- محمد- نوح

6- أطول السور سورة البقرة المباركة بـ"286" آية واقصرها سورة الكوثر بـ"3" آيات

7- سورة الإخلاص-التوحيد- هي السورة الوحيدة التي تحتوي على كسرة واحدة، هذا بغير البسملة

8- سورة الحمد المباركة: هي اول سورة فيما سورة الناس آخر سورة، وفقًا للترتيب المعروف في المصاحف الشريفة، لاوفقًا لنزول السّور.. ففي هذه الحالة ستكون العلق اول السور النازلة على صدر نبينا محمد"صلى الله عليه وسلم"، فيما كانت سورة النصر آخرها

9- لفظ الجلالة "الله" جل وعلا، ورد في القرآن الكريم "2707" مرات، "980" في حالة الرفع و"592" في حالة النصب و"1135" في حالة الجر

10- كلمة "وليتلطّف" تتوسط كلمة القرآن الكريم، وحرف "التاء" فيها يتوسط حروفه

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم.. تعرف عليها

حديث ضعيف في فضل سورة السجدة

- سورة السجدة، روى أحمد والترمذي عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا ينام حتى يقرأ:ألم تنزيل ، و:تبارك الذي بيده الملك صححه الألباني في صحيح الجامع برقم(4873)، وهذا الفعل يدل على فضل هاتين السورتين، أما الفضل الذي ذكرته لسورة السجدة فهو غير ثابت في حديث معتبر.

حديث ضعيف في فضل سورة الواقعة

ورد في فضل سورة الواقعة، حديث رواه الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال أبو بكر : يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم:(3723)

كما ورد حديث من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة. رواه البيهقي عن ابن مسعود وهو حديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع.

حديث ضعيف في سورة يس

ورد في فضل سورة يث حديث ضعيف، رواه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ يس مرة فكأنما قرأ القرآن عشر مرات. ضعفه الألباني ، وقد روى أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ يس في كل ليلة غفر له. وهو ضعيف أيضًا، ضعفه الألباني ، وورد فيها غير ذلك وهو إما ضعيف أو موضوع.

حديث ضعيف عن فضل سورة الدخان

- أما سورة الدخان فكل ما ورد في فضلها إما ضعيف جدًا وإما موضوع، مثل ما رواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: من قرأ ( حم الدخان ) في ليلة، أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. قال الألباني (موضوع).

حديث ضعيف عن الحوامبم

- وأما الحواميم، فلم يرد في فضل قراءتها حديث صحيح -فيما نعلم- لكن روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ (حم المؤمن) -سورة غافر- إلى (إليه المصير) و(آية الكرسي) حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ حتى يصبح. قال الألباني. (ضعيف)

- أما سورة الأعراف، فلم نجد في فضلها شيئًا مذكورًا في كتب السنة التي بين أيدينا -والله أعلم- والأصل عدم الأفضلية إلا بنص صحيح أو حسن.

حديث ضعيف عن فضل سورة الحشر

- أما سورة الحشر، فقد ورد في فضلها حديث ضعيف رواه الترمذي وأحمد عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به سبعين ألف ملك، يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم، مات شهيدًا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال الألباني (ضعيف)

أحاديث سورة فصلت وسورة الرحمن الضعيفة

- وأما سورة فصلت وسورة الرحمن، فكذلك لم يصح فيهما حديث يدل على فضلهما -فيما نعلم-

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