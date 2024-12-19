سورة التغابن هي السورة 64 في ترتيب المصحف، أما نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم فكان- كما ذكره صاحب الإتقان بعد سورة «الجمعة» وقبل سورة «الصف».وعدد آياتها ثماني عشرة آية.وجمهور المفسرين على أنها من السور المدنية.

ونستعرض أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها.

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

أسماء سورة " التغابن"

قال محمد الطاهر بن عاشور (ت: 1393ه): (سميت هذه السورة «سورة التغابن»، ولا تعرف بغير هذا الاسم ولم ترد تسميتها بذلك في خبر مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما ذكره ابن عطية عن الثعلبي عن ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مولود إلا وفي تشابيك مكتوب خمس آيات فاتحة سورة التغابن).

والظاهر أن منتهى هذه الآيات قوله تعالى: {والله عليم بذات الصدور} [التغابن: 4] فتأمله. ورواه القرطبي عن ابن عمر ولم ينسبه إلى التعليق فلعله أخذه من تفسير ابن عطية.

ووجه التسمية وقوع لفظ التغابن [التغابن: 9] فيها ولم يقع في غيرها من القرآن)

سبب نزول سورة التغابن

ذكر أهل التفسير العديد من أسباب النزول الواردة في نزول بعض آيات من سورة التغابن، ومنها ما يأتي:

ذكر ابن عباس -رضي الله عنه- في سبب نزول قوله -تعالى-: (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم)، أنه كان إذا أسلم الرجل وأراد الهجرة وترك أهله وأولاده، قالوا له: تهاجر وتبقى في المدينة من غير أهل ولا مال؟ فكان منهم من يرق قلبه ولا يهاجر، فأنزل الله -تعالى- عليهم هذه الآية، وقيل: كان الرجل يلومه أهله وأولاده إذا أسلم، فنزلت هذه الآية

وذكر عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنه-: أنه أسلم أقوام من أهل مكة ولم يهاجروا بسبب أهلهم وأولادهم، ثم قدموا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المدينة، فرأوا الناس قد تعلموا منه، وفقهوا عنه، فأرادوا أن يعاقبوا أبناءهم، فأمرهم الله -تعالى- بالعفو والصفح عنهم، ونقل أهل الحديث أن هذه الرواية من الروايات الحسنة الصحيحة،

وجاء عن عطاء بن يسار أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، حيث إنه كان ذا أهل وولد، فإذا أراد الجهاد بدأوا بالبكاء عليه ووقفوا في وجهه وقالوا له: "إلى من تدعنا"، فيرق قلبه ويبقى معهم، فنزلت فيه أواخر سورة التغابن. أمر الله -تعالى- من الناس أن يتقوه حق التقوى، فشق ذلك عليهم، حيث إنهم كانوا يقومون حتى تتورم عراقيبهم وتتقرح جباههم، فأنزل الله -تعالى-: (فاتقوا الله ما استطعتم) ؛ لتكون تخفيفا عنهم، وذكر ذلك القول سعيد بن جبير.

فضائل سورة التغابن

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

خرج ابن الضريس، وابن مردويه، والبيهقي في «الدلائل»، عن ابن عباس قال: نزلت سورة «التغابن» بالمدينة.

مكان نزول سورة التغابن

وأخرج ابن مردويه، عن ابن الزبير قال: نزلت سورة «التغابن» بالمدينة.وأخرج النحاس، عن ابن عباس قال: نزلت سورة «التغابن» بمكة، إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي؛ شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - جفاء أهله وولده، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم [التغابن: 14] إلى آخر السورة.

وأخرج ابن إسحاق، وابن جرير، عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «التغابن» كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، فكان إذا أراد الغزو بكوا عليه ورققوه، فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق ويقيم، [ ص: 512 ] فنزلت هذه الآيات فيه بالمدينة.

أحاديث ضعيفة حول سورة التغابن

أخرج ابن حبان في «الضعفاء» والطبراني، وابن مردويه، وابن عساكر عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مولود يولد إلا وإنه مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من أول سورة التغابن».

وأخرج البخاري في تاريخه، عن عبد الله بن عمرو قال: ما من مولود إلا مكتوب في تشبيك رأسه آيات من فاتحة سورة «التغابن».

وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مكث المني في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب، فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض، فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق» وقرأ [ ص: 513 ] أبو ذر من فاتحة «التغابن» خمس آيات إلى قوله: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

وأخرج ابن مردويه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العبد يولد مؤمنا، ويعيش مؤمنا، ويموت مؤمنا، والعبد يولد كافرا، ويعيش كافرا، ويموت كافرا، وإن العبد يعمل برهة من دهره بالسعادة، ثم يدركه ما كتب له فيموت شقيا، وإن العبد يعمل برهة من دهره بالشقاء، ثم يدركه ما كتب له فيموت سعيدا».

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

موضوعات سورة التغابن

1- تسبيح المخلوقات لله تعالى، وأن الملك لله وحده، وأنه الحقيق بإفراده بالحمد، وبيان ألوان من مظاهر قدرته، وسعة علمه، ومننه على خلقه.

2- إنذار المشركين بذكر ما حل بمن قبلهم من الأمم، مع بيان السبب فيما نالهم من ذلك.

3- الرد على المشركين الذين زعموا أنهم لن يبعثوا.

4- المقابلة بين حسن عاقبة المؤمنين، وسوء عاقبة الكافرين.

5- بيان أن كل شيء يقع في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره.

6- تحريض المؤمنين على طاعة الله تعالى ورسوله.

7- الإخبار بأن من الأزواج والأولاد أعداء للمرء، وأن الأموال والأولاد فتنة.

8- الحث على التقوى والإنفاق في سبيل الله تعالى.

مقاصد سورة التغابن

ومن أهم مقاصدها: تنزيه الله-تبارك وتعالى- عن الشريك أو الولد، وبيان ألوان من مظاهر قدرته ومننه على خلقه، والرد على المشركين الذين زعموا أنهم لن يبعثوا، والمقارنة بين حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار، وبيان أن كل شيء يقع فيذا الكون هو بقضاء الله وقدره.

وتحريض المؤمنين على تقوى الله-تبارك وتعالى- وعلى إيثار ما عنده على كل شيء من شهوات هذه الدنيا.

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