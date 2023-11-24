برغم أنه لم يرد نص صريح أو حديث نبوي يحث علي قراءة سورة يسن يوم الجمعة، وبرغم ضعف معظم الأحاديث التي وردت في فضل هذه السورة، إلا أن البعض يصر علي قراءتها يوم الجمعة وليلتها فما هو سر إصرار البعض علي قراءتها

تُعد قراءة القرآن من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وتعتبر قراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك في منزله أو في المسجد أو بعد صلاة الجنازة وقبلها أو عند القبر جائزة شرعًا، فهي تهون على الميت في قبره كما أخبرنا بذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم، وخاصة قراءة سورة يس للميت تهون عليه وتُنير قبره، كما تتنزل بقراءتها الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا من الله عز وجل.

Advertisements

التعريف بسورة يس

تعدّ سورة ياسين من سور القرآن الكريم المكية، وعدد آياتها 83 آية، وسورة يس على قضية البعث والنشور، وروى في فضل قراءة سورة يس العديد من الأحاديث المختلف فى مدى صحتها، إلا أن جميعها يؤكد على فضل سورة يس في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلك من الفضائل العظيمة.

حكم قراءة سورة يس يوم الجمعة

فضل قراءة سورة يس للميت

تُعد قراءة سورة يس لها فضل كبير على الميت وخاصة قراءتها يوم الجمعة، ويتضح فضلها جليًا في حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن للميت بعد وفاته، ويدل على ذلك ماجاء عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «...، وَيس قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ » أخرجه أحمد في مسنده.

‏كما روي عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْرَءُوا (يس) عَلَى مَوْتَاكُمْ» أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت.

سبب تسمية سورة يس بقلب القرآن الكريم

سميت سورة يس بقلب القرآن الكريم لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ» رواه الترمذي.

حكم قراءة سورة يس يوم الجمعة

فضائل سورة يس

• يشعر المرء عند تلاوة سورة يس بالراحة النفسية والذهنية، ولا بد عند تلاوة السورة أن يكون لديك نية صافية للتوبة إلي الله، وقضاء حاجتك، فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غُفر له في تلك الليلة).

• لسورة يس فضل كبير، فمن قرئها حين يمسي وحين يصبح غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر، فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غُفر له في تلك الليلة).

• تقرا السورة على الميت، وذلك تخفيف لسكرات الموت له، يروي أبو الدّرداء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من ميّت يموت فيقرأ عنده (يس) إلّا هوّن الله عليه).

قراءة سورة يس يوم الجمعة لقضاء الحاجة

وكان الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، قد أجاب خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" تساؤل من متصلة تقول فيه: "هل صحيح أن قراءة سورة يس ليلة الجمعة تقضي الحاجة؟".

ورد مستشار المفتي قائلا: "ورد في الأثر أن "سورة يس لما قرأت له"، أي أن الشخص الذي يتمنى أو يريد تحقيق شيء معين فليقرأ سورة يس بنية قضاء هذه الحاجة".

وأضاف عاشور للمتصلة أن "جميع سور القرآن الكريم فيها بركة وهدى فإذا ما قرأنا أي سورة أو آية بنية تفريج الهم والكرب أو قضاء الحاجة فسوف يستجيب الله"، لافتا إلى أن "سورة يس قال عنها أهل الله إنها تقضي الحاجة، فعليكِ بها ولا مانع أن تقرأيها في أي وقت ولا يشترط أن تكون ليلة الجمعة".

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره..علي جمعة يكشفها

هل يجوز قراءة سورة يس على الميت

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن قراءة القرآن من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه فقراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك في منزله أو في المسجد أو بعد صلاة الجنازة وقبلها أو عند القبر كل ذلك جائز شرعًا، وهي تهون على الميت في قبره كما أخبرنا بذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، كما أن قراءة سورة يس للميت خاصة تهون عليه في قبره وتنيره، كما تتنزل بها الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا من الله عز وجل عليه.

فضل قراءة سورة يس للأموات

أوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل هناك فضل قراءة سورة يس للأموات حيث إن البعض يقول إن قراءتها لا تفيد الميت؟»، أن قراءة سورة يس تفيد الميت وأن لها فضل، كما أن لبعض سور القرآن فضل يزيد على الفضل العام للقرآن وذلك من أجل الترغيب في قراءتها، فضل قراءة سورة يس للأموات يتضح جليًا في حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على قراءة القرآن للميت بعد وفاته، مشيرًا إلى أنه لابد في قراءة القرآن من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتثال لأمر الله في قوله تعالى: «وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلًا» الآية 4 من سورة المزمل.