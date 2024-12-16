الإثنين 16 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على تشكيل عصابى مسلح بتهمة السرقة بالإكراه فى بورسعيد

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط تشكيل عصابى مسلح لقيامه بأعمال السرقة بالإكراه فى بورسعيد.

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تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بتعرض موظف وزوجته لسطو مسلح، وسرقة مبالغ مالية ثمن بيع شقة سكنية أثناء سيرهم فى أحد الشوارع.


وتوصل فريق البحث الجنائي إلي هوية الـ 4 متهمين مرتكبى الواقعة وجرى ضبطهم بحوزتهم الأموال المسروقة، واعترف المتهمين بارتكاب الجريمة بعد تتبع المجنى عليهم وسرقة اموالهم، وأضافوا بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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