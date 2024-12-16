ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: إن الأتراك كانوا يرغبون في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك.

وبحسب قناة «الحرة» تابع ترامب: تركيا كانت خلف الاستيلاء "غير الودي" على أراض في سوريا دون خسارة الكثير من الأرواح، لافتا إلي أنها نفذت عملية استيلاء غير ودية عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا.

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب أن تركيا ستمتلك قدرة التحكم بمجريات الأحداث في سوريا.

ترامب يتعهد بفعل هذا الأمر في اليوم الأول من ولايته الجديدة

وبشأن غزة، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول العشرين من يناير فسيكون الأمر جحيما، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واستكمل ترامب: "إذا لم تحرر حماس الرهائن قبل أن أتولى السلطة فلن يكون الأمر لطيفا".

وأشار ترامب إلي أنه أجري محادثة وصفها بالـ "جيدة للغاية" مع نتنياهو.

إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: "نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ونعمل على وقف الحرب في غزة".

وأضاف ترامب: "سأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب، ونعمل أيضا على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".

وتابع ترامب: "إدارة بايدن تحاول بيع الجدار الحدودي مع المكسيك كخردة وسنعيد بناءه".

وفي الـ 2 من ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.