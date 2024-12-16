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بالأسماء، 315 فائزا في قرعة الحج بمحافظة أسيوط|صور

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم عن نتائج الفائزين في القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لعام 1446 – 2025 التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج.

اختيار 315 حاجًا على مستوى محافظة أسيوط و98 فائز احتياطيًا

وأوضح محافظ أسيوط، أن القرعة أسفرت عن اختيار 315 حاجًا على مستوى محافظة أسيوط و98 فائز احتياطيًا، مشيدًا بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية التي أُجريت من خلالها القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في الفرص القادمة.

 

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وقدم محافظ أسيوط خالص التهنئة للفائزين، بقرعة حج الجمعيات الأهلية داعيًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودةً سالمة لأرض الوطن مطالبًا الحجاج بالدعاء خلال أدائهم مناسك الحج أن يحفظ مصر وينعم عليها بمزيد من الخير الدائم والتقدم والازدهار.

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