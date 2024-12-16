الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

"كاف" يعلن موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 والمباراة الافتتاحية والنهائية

كأس أمم أفريقيا،
كأس أمم أفريقيا، فيتو

اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الاثنين في مراكش بالمغرب برئاسة باتريس موتسيبي.

ووجه موتسيبي، التهنئة للمغرب بعد حصولها على حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم المئوية 2030 لملف مشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا.

 

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب والمباراتين الافتتاحية والنهائية 

وأعلن موتسيبي أن قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 تقام في الرباط، بالمغرب، يوم 27 يناير المقبل.

وقرر كاف، إقامة مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025" يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 بينما تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 يناير 2026.

وقرر كاف إقامة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما في المغرب خلال نسختي 2025، و2026 بجانب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما في كوت ديفوار العام المقبل.

 

كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما في كوت ديفوار 

وتقام كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما خلال الفترة بين الأحد 30 مارس، حتى السبت 19 أبريل 2025.

وتقام كأس الأمم الأفريقية للشباب خلال الفترة بين يوم السبت 26 أبريل حتى الأحد 18 مايو 2025.

كما عقد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور موتسيبي اجتماعا مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لمناقشة الأمور المتعلقة بتطوير كرة القدم في كل دولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم موتسيبي كأس أمم أفريقيا المغرب

مواد متعلقة

"كاف" يحدد موعدا نهائيا لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

جوائز الكاف، صراع جديد بين الأهلي والزمالك

كل ماتريد معرفته عن قائمة المرشحين لجوائز الكاف 2024

الكاف يستعرض جائزة أفضل لاعب في أفريقيا قبل حفل مراكش (صور)

الأكثر قراءة

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

صحيفة سويسرية تكشف الراتب الحقيقي لمدرب الزمالك الجديد وسر فسخ عقد جوميز

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

"كاف" يحدد موعدا نهائيا لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا

الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع السويسري كريستيان جروس

أخبار الأهلي، جلسة معلول وتأمين خليفة كولر وتحرك جديد لضم تريزيجيه

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك

منوعات

المزيد

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الروسي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث الرسول عن أرض الشام، والفتن الواقعة فيها وعلامات الساعة المتعلقة بها

تفسير حلم المأذون في المنام وعلاقته بالترقية في العمل قريبًا

أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية