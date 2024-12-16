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سياسة

خالد البلشي يكشف إنجازات مركز التدريب بنقابة الصحفيين

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين، فيتو

 قال خالد البلشي نقيب الصحفيين: إننا دخلنا على مركز التدريب بالنقابة  فاكتشفنا أن كل الأجهزة الخاصة به لا تعمل، وشبكة الربط بين الاستديوهات ومراكز التدريب انتهت ولا يوجد خريطة لها.

 

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين 

 وأضاف البلشي، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن هذا الأمر كاد أن يتسبب في خسائر 2 مليون ونصف المليون جنيه، وبعد مساعدة البعض وجهودهم لتصليح بعض الأجهزة بشكل يدوى لنتحمل 90 ألف جنيه فقط، موضحا أن مؤسسة هيكل تدخلت معنا وطورت أيضا مركز التدريب بالنقابة، كما أننا انتهينا من خط فايبر الأسبوع الماضي لتوصيل الإنترنت في النقابة بشكل جيد.

تطوير الدورات التي يحتاجها الصحفيين 

 وأوضح أنه تم إعداد صالة التحرير الكبرى للعمل ولكن تحتاج إلى جهود أخرى، كما تم تطوير التصوير والبودكاست، مؤكدا أن مركز التدريب أنجز دورات تدريبية لم تكن تحدث من قبل، ونحن في حاجة إلى تطوير الدورات التي يحتاجها الصحفيين.

مركز التدريب مصدر دخل لنقابة الصحفيين 

 وأشار إلى أنه لأول مرة، يكون مركز التدريب  مصدر دخل لنقابة الصحفيين حيث أنه أدخل 250 ألف جنيه للنقابة ولازال هذا الرقم زهيد ولكن نحن لسنا جهة ربحية ولكننا نقدم خدمات للصحفيين بأسعار زهيدة، كما أنه لأول مرة يقوم المركز بتغطية تكاليف موظفيه.

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وتابع: مشروع الرقمنة كان مقدر 15 مليون جنيه من مجلس الوزراء لمدة عام واحد وبدون استضافة وابلكيشن، وتعاقدنا على مشروع لمدة 10 سنوات بها موقع متطور وتفاعلي وابلكيشن وهوستنج ب 13.5 مليون جنيه وجاء التعاقد بعد عمل مناقصة وتم الإعلان عنها في جريدة الأهرام. 

وأكد أنه توجد خطة تدريبية مكتوبة وموضوعة للعرض على المجالس القادمة، ومن حق الجمعية العمومية معرفة مجهود المجلس خاصة رئيس مركز التدريب في تطوير المجلس.

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