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سياسة

خالد البلشي يطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا منذ أكثر من عامين

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين، فيتو

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بتحرير الإعلام والصحافة من كل القيود المفروضة عليهم.

أهمية اتاحة المعلومة في عمل الصحفيين

وشدد البلشي على هامش مشاركته في مؤتمر  الإعلام وحقوق الإنسان بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا منذ أكثر من عامين، مطالبًا باستكمال المواد الدستورية التي تحرر الصحافة وترسخ حق الصحفيين في المعلومة وفق قانون تداول المعلومات.

وأكد البلشي أن التعاون بين الصحافة وحقوق الإنسان قديم جدًّا، لافتًا إلى أن ممثل مصر في كتابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان صحفيًّا بالأساس، مشددًا على أهمية التعاون بين الإعلام والمجلس.
وأوضح  نقيب الصحفيين أن إعلام الصوت الواحد هو الذي يفتح الباب لمنتحلي الصفة للتحدث باسم الإعلام، مطالبًا بتخصيص جائزة سنوية لأحسن تحقيق صحفي عن حقوق الإنسان لتعزيز الاهتمام بهذا الملف.

بدء مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان  

وبدأ منذ قليل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار بشأن القضايا الحقوقية، وتسليط الضوء على الدور الأساسي للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

ويشارك في المؤتمر بجانب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس عدد كبير من رموز الإعلام في مصر؛  رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس والهيئات الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الإعلاميين وصناع القرار، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، إلى جانب أكاديميين متخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.

ويتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:

1. تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان عبر المعالجات الإعلامية المسؤولة.

2. التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس ووسائل الإعلام.

3. حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلام في حماية حقوق الإنسان، مع التركيز على دور الإعلام والمجلس في تعزيز حقوق الإنسان، كما يسعى إلى تقديم توصيات عملية لتحسين أداء الإعلام وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان.

 

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