خالد البلشي يدعو الصحفيين لصنع أرشيف رقمي للصحافة المصرية (صور)

دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين جميع الصحفيين إلى المساعدة في صنع أرشيف رقمي للصحافة المصرية.

وقال خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين:" يوجد ألف جريدة صدرت منذ منتصف القرن التاسع عشر كما يوجد لدينا الكثير من الصحف التي صدرت في منتصف القرن العشرين".

النقابة نجحت في جمع أرشيف صور كبير للعديد من المصورين الكبار

وأكد أن النقابة نجحت في جمع أرشيف صور كبير للعديد من المصورين الكبار، مشيرًا إلى أن الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية سيفيد الصحفيين والباحثين من المقتنيات النادرة للكتب.

وأوضح أن الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية سيكون متاحا مجانا داخل النقابة فقط.

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

يُذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين. ويشمل المؤتمر العديد من الجلسات التي تتناول القضايا الملحة التي تهم الصحفيين في مصر، بما في ذلك الاقتصاديات الصحفية وأوضاع الصحافة في مصر، كما سيتم الإعلان عن نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، بينهم رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى كبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وممثلي الهيئات الصحفية والإعلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.