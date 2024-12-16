ضبط المتهمين بقتل زوجين بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على المتهمين بقتل زوج وزوجته داخل منزلهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون، وتحرر عن واقعة الضبط المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتمكن فريق البحث من القبض على "محمد.م"، و"محمد.ز" قاما بقتل رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وذلك بهدف سرقتهما، وتم تمثيل الجريمة فجر اليوم.

ضبط قاتل زوج وزوجته بالمنوفية

وكان قد لقى زوج وزوجته مصرعهما داخل منزلهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية في ظروف غامضة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بتلقي بلاغ بالعثور على جثماني زوج وزوجته داخل منزلهما بقرية دلهمو دائرة المركز.

وانتقلت على الفور القوات الأمنية لموقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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