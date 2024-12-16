جوائز الكاف، صراع جديد بين الأهلي والزمالك

حفل جوائز الكاف، تشهد جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2024 منافسة قوية بين حسين الشحات جناح الأهلي، وأحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك، بالإضافة إلى رونوين ويليامز، حارس مرمى صن داونز.

زيزو وتاريخ جديد

ويسعى زيزو، إلى كتابة اسم ناديه للمرة الأولى في تاريخ الجائزة، حيث لم يسبق لأي لاعب من القلعة البيضاء التتويج باللقب.

وساهم زيزو بشكل كبير في تتويج الزمالك بلقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكونفيدرالية حيث تعادل الفريق مع نهضة بركان المغربي بنتيجة 2/2 وفاز الزمالك بأسبقية الهدف خارج الأرض في مجموع المباراتين، محققا اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وسجل زيزو 3 أهداف في بطولة الكونفيدرالية، وهدفين في دور المجموعات وهدف في دور الثمانية في شباك دريمز الغاني.

ويأمل زيزو في أن يكون اللقب من نصيبه، خاصة مع تتويجه كذلك بلقب كأس السوبر الأفريقي في سبتمبر الماضي على حساب الأهلي بضربات الترجيح، وهو لقب تاريخي للزمالك تحقق للمرة الخامسة.

حسين الشحات وسيطرة أهلاوية على الجائزة

على الجانب الاخر يسعى حسين الشحات إلى إثبات سيطرة الأهلي على الجائزة في السنوات الأخيرة، من خلال الحصول عليها لتصبح المرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخ ناديه.

وسبق للأهلي أن كان حاضرا في جائزة أفضل لاعب داخل القارة، حيث توج بها لاعبه الأسبق محمد بركات في عام 2005، بعد عامين من استحداث الجائزة، فيما حصل النجم محمد أبو تريكة على اللقب مرتين في عامي 2006 و2008 وأحمد حسن في عام 2010.

فيما عاد اسم أبو تريكة للظهور في عامي 2012 و2013، ثم توج محمد الشناوي باللقب عام 2022.



وفي العام الماضي حقق الجنوب أفريقي بيرسي تاو الجائزة للمرة الثامنة في تاريخ الأهلي.

وتزداد فرص الشحات للفوز بالجائزة بالنظر إلى المجهود الكبير الذي قام به مع الأهلي في حصوله على اللقب 12 للأهلي في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا، حيث سجل 3 أهداف جاءت جميعها في دور المجموعات، قبل أن يساهم بشكل كبير في تتويج الأهلي باللقب.

كما حقق الشحات مع الأهلي لقبي الدوري وكأس السوبر المصري هذا الموسم، وهو من أفضل اللاعبين في الدوري المصري ومستمر في صفوف الأهلي منذ عام 2019 حينما انضم إليه قادما من العين الإماراتي.

تهديد جنوب أفريقي للثنائي المصري

ويبرز اسم رونوين ويليامز، حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا وفريق صن داونز، كواحد من أبرز المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة، أو أفضل حارس، حيث يتواجد في القائمة النهائية كذلك مع الثنائي الكاميروني أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد، والإيفواري يحيى فوفانا، حارس مرمى آنجيه الفرنسي.

وتألق ويليامز، 31 عاما، مع منتخب بلاده أيضا في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، حيث قاد الفريق للوصول إلى قبل النهائي، والحصول على المركز الثالث.

وحقق حارس المرمى لقب الدوري الجنوب أفريقي للمرة الثانية مع صن داونز هذا الموسم، لتتم مكافأته على هذا التألق مع المنتخب والنادي بالترشح ضمن قائمة من 10 حراس مرمى في جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" وهي الجائزة المعروفة باسم "ليف ياشين" الحارس الشهير.

ويسعى ويليامز إلى كتابة اسم بلاده للمرة الثانية في تاريخ الجائزة، وذلك بعد تتويج مواطنه ولاعب الأهلي بيرسي تاو باللقب في العام الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.