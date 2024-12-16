الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رياضة

تعرف على أرقام زيزو قبل إعلان جائزة الأفضل في أفريقيا

زيزو
زيزو

توجه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

وينافس الفارس الأبيض على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا بعدما حصد بطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، بينما ينافس أحمد مصطفى "زيزو" على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وتستعرض فيتو ارقام زيزو خلال عام ٢٠٢٤ كالتالي: 

 
- السجل مع النادي عام 2024:
المباريات: 30 مباراة
تسجيل الأهداف: 9 أهداف
صناعة الأهداف: 8 أهداف
البطولات: كأس الكونفدرالية – كأس السوبر الأفريقي
ملاحظات: في الكونفدرالية صنع هدفي النهائي ذهابًا وايابًا
- السجل مع المنتخب عام 2024
المباريات: 10 مباريات مع المنتخب الأول
ملاحظات: شارك في دورة باريس الأوليمبية
لعب 6 مباريات وصنع هدفين وأحرز المركز الرابع

ويقام اليوم الإثنين حفل  الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024  في  قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية.

 

حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

 

موعد حفل الكاف 

وقال الكاف: إن الحفل سينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم 16 ديسمبر في مدينة مراكش المغربية.

 

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات. 

 

ويتنافس الثلاثي أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك  وحسين الشحات لاعب الاهلي ورونوين ويليامز حارس صن داونز، على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، بينما تتنافس أندية الأهلي والزمالك وصن داونز على جائزة أفضل نادٍ. 

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

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