حسين الشحات: لاعبو الأهلي على قدر المسئولية ودائمًا يقدمون صورة مشرفة في المحافل الدولية

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الأهلي لديهم إصرار ‏كبير على تحقيق الفوز بكأس التحدي التي ستقام في قطر، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس ‏القارات للأندية لمواجهة ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا. ‏

وأضاف الشحات: لاعبو الأهلي على قدر المسئولية، ودائمًا يقدمون صورة مشرفة للنادي في ‏المحافل الكبرى، وثقتي كاملة بأن شخصية الأهلي ستكون حاضرة بقوة في مباراة كأس ‏التحدي، البطولة الجديدة التي يسعى اللاعبون لإضافتها إلى خزانة بطولات الأهلي. ‏

وأوضح لاعب الأهلي أن اللاعبين لديهم دوافع كبيرة لتحقيق المزيد من البطولات، مُشددًا ‏على أن التشبع بالألقاب ليس موجودًا في القاموس لديهم، وأنهم دائمًا يبحثون عن ‏منصات التتويج للوقوف عليها في كل بطولة يشاركون بها، لإسعاد الجماهير. ‏

وأضاف الشحات: نسير خطوة بخطوة في كل بطولة، ما يشغلنا حاليًّا هو مباراة كأس ‏التحدي، وبالتأكيد الفائز بها يتوج ببطولة تضاف إلى تاريخه، ولن نشغل أنفسنا بمواجهة ريال مدريد ‏في الوقت الحالي، فالأهم مباراة 14 ديسمبر، التي تُؤهلنا لمواجهة الريال وتمنحنا لقبًا جديدًا ‏لم يسبق أن حققه الأهلي من قبل.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن المباريات الكبرى دائمًا ما تكون ممتعة ومختلفة بكل تأكيد في ‏طريقة اللعب، وبشكل عام الأهلي يقوم بالتحضير الجيد قبل المباريات ويبذل الفريق أقصى ‏جهد لتحقيق هدفه.‏

وتطرق الشحات إلى الحديث عن الطقوس الخاصة به قبل المباريات، مؤكدًا حرصه على ‏قراءة القرآن ودائمًا ما تكون دعوات عائلته حافزًا قويًّا له.‏

وأكد أن كل لاعب يتطلع إلى تحقيق أرقام شخصية، لكنه لا يركز في الأرقام ‏بقدر تركيزه في مساعدة الفريق، وأنه كثيرًا ما يسمع أنه حقق رقمًا جديدًا، موضحًا أن الأرقام ‏بشكل عام تسعده بكل تأكيد ومصدر فخر له.‏

وأعرب الشحات عن أمله في التتويج بكأس التحدي والتأهل لمواجهة ريال مدريد التي ستكون ‏المواجهة الثالثة له أمام الريال.‏

واختتم حسين الشحات حديثه قائلًا: إنه حريص على تجميع بعض مقتنياته داخل دولاب خاص ‏به يشتمل على الميداليات التي توج بها خلال مشواره حتى الآن والكؤوس الشخصية التي ‏حصل عليها والكرات التي سجل بها «هاتريك» مع الأندية التي شارك معها.‏

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وذلك بعد فوز الفريق المكسيكي أمس على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

موعد ومكان المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الاستادات التي أقيم عليها مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورت والكأس المباراة على قنواتها المشفرة بعد حصولهم على حق إذاعة مباريات البطولة في نصف النهائي والنهائي.

ويقوم بالتعليق على المباراة في قناة الكأس المعلق العماني خليل البلوشي.

مكافآت بطولة الانتركونتننتال

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كلً من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كل من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بوتافوجو بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة للجميع، حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود والفوز على باتشوكا صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

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