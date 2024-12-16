الحكاية الكاملة لاستشهاد جد روح الروح.. خالد النبهان يبكي العالم ويلحق بحفيدته بعد عام.. سر احتفاظ أبو ضياء بقرط ريم الذهبي.. والقطط ساعدته على تخطي الأزمة

الشيخ خالد النبهان "أبو ضياء"، استيقظ العالم اليوم على خبر صادم، نعى فيه أهل غزة الشيخ خالد النبهان، جد روح الروح ريم، الطفلة الصغيرة ذات الأربع سنوات، التي قتلها قصف غادر للاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلتها في حي النصيرات.

جد روح الروح يلحق بحفيدته

عرف العالم الشيخ خالد النبهان عندما استشهدت حفيدته ريم في نهاية شهر نوفمبر 2023، حيث كان الرجل يحمل جثمان حفيدته الطفلة ريم، يحتضنها تارة، ويداعبها أخرى علها تفيق من غفوتها، لم يكن أبو ضياء مصدقًا أن حفيدته الصغيرة، قد ذهبت إلى بارئها، وأنه لن يراها مرة أخري، ووصفها بـ "روح الروح"

استشهاد الشيخ خالد النبهان، فيتو



لم يكن يعلم الشيخ خالد النبهان أنه بعد نحو عام وأيام قليلة سيلحق أبو ضياء بحفيدته ريم روح الروح، في ركب الشهداء، وأنه على موعد مع روح الروح اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، حيث استشهد في غارة للاحتلال على حي النصيرات، وظهر جثمانه مسجى على الأرض وجهه مخضب بالدماع، وإحدي عينيه مفتوحة كأنها تريد تنظر إلى شيئًا ما لم يفصح عنه.

لم يكن الشيخ خالد النبهان إلا عاملًا بسيطًا يقوم بنقل الأشياء على عربة في غزة، ويأخذ على إثر ذلك أجرًا يعود به لعائلته زوجته وأبنائه وأحفاده، وكان يحب أحفاده الطفلة ريم، 4 سنوات، وشقيقها طارق، 3 سنوات، وفي يوم 25 نوفمبر 2023 كانت اللحظة الفارقة في حياة أبو ضياء، فقد كانت عائلته نائمة، لكن الاحتلال يأبى إلا أن يقضي على فرحة أبو ضياء فقصف منزله، لتستشهد ريم وطارق، أحفاد الشيخ خالد النبهان.

سر احتفاظ الشيخ خالد النبهان بقرط حفيدته الذهبي

حمل أبو ضياء حفيدته ريم قرة عينه، أو كما أطلق عليها روح الروح، لم يبك على استشهادها، لكنه أبكى العالم كله بصبره وجلده، وابتسامته التي لم تفارقه، حتى في وداع أحب الناس لقلبه، ودع أبو ضياء حفيدته ريم "روح الروح"، إلى مثواها الأخير، لكنه أكد لها أنه سيكون هناك وعد بلقاء آخر قريب، ولم يكن يعرف أبو ضياء أن الموعد سيكون بعد نحو عام فقط.

استشهاد جد ريم روح الروح، فيتو

لم يستسلم خالد النبهان للحظة الفراق مع روح الروح، فقد كان يحمل في جيبة أمانة لها، فردة من قرطها الذهبي، لم يكن أحد يعلم أكان الجد يحتفظ بقرط حفيدته ريم "روح الروح" لتذكره بها أم ليحمله لها عند اللقاء، لكنه أكد أنه يحتفظ بقرطها في جيبه بجوار قلبه، حتي لا تفارقه أبدًا.

خالد النبهان يزور أحفاده يوميًّا في قبرهم

وكان الشيخ خالد النبهان يزور أحفاده طارق وريم في القبر، وأفصح عن ذلك في أحد مقاطع الفيديو التي تم بثها للجد المكلوم أبو ضياء، حيث قال: "أزور كل يوم قبر ريم وطارق"



في يوم 24 ديسمبر 2023، ظهر جد روح الروح، فقد كان ذكرى ميلاد حفيدته روح الروح، التي ودعها قبل شهر من عيد ميلادها الخامس، وحكى عن صعوبة هذا اليوم بالنسبة له، فقد كان يحتفل في هذا اليوم مع ريم والعائلة بعيد ميلادها.

وخلق أبو ضياء لنفسه جانبًا آخر من الاهتمام، تشغله عن حزنه بفقد روح الروح، وعبر حسابه على موقع "إنستجرام"، بث الشيخ خالد نبهان مقطع فيديو له مع القطط، التي كانت تسير خلفه للحصول على الطعام، وهو ينادي عليها من خلال أصوات عالية بعلبة فارغة يحملها في يده، وكأنما كان يحاول أن يجد عزاءه في إطعام القطط علها تخفف عنه وطأة الألم الذي يشعر به بعد استشهاد أحفاده، وخاصة حفيدته الأقرب إلى نفسه ريم روح الروح.

حفيدة جديدة لجد روح الروح

ومنذ أشهر قليلة، وتحديدًا في شهر يوليو الماضي، كان الشيخ خالد نبهان على موعد مع أمر أثلج صدور متابعيه والعالم، فقد رُزق أبو ضياء بحفيد جديد، وكانت طفلة رُزق بها ابنه ضياء، وأطلق عليها اسم روجاد، اعتقد العالم أن المولودة الصغيرة قد تساعد الشيخ على تجاوز أحزانه على فقد أحفاده.



مرت الأيام والأشهر، وكان الشيخ خالد نبهان يحاول تجاوز ألم فقد روح الروح بالحفيدة الجديدة، لكن القدر لم يمهله ليشهد مراحل نمو الحفيدة الجديدة وخلق ذكريات تعينه على نسيان آلامه، فقد استيقظ العالم اليوم على خبر صادم، استشهد أبو ضياء في غارة غاشمة للاحتلال على مخيم النصيرات، حيث كان يعيش أبو ضياء مع أسرته.

غادر الشيخ خالد النبهان الحياة ليلحق بركب الشهداء، وليلقي أحباءه ريم وطارق، ذهب الجد لروح الروح، قبل الاحتفال بذكري ميلاد روح الروح.

آخر رسالة لجد روح الروح قبل استشهاده

لكن قبل رحيله وجه الشيخ خالد النبهان جد روح الروح رسالة لأهل مصر وسوريا وتونس والعديد من الدول العربية، قائلًا: "أنتم روح الروح، بفضل دعائكم ربنا ربط على قلوبنا، وصبرنا وخفف على قلوبنا، وبركة دعائكم وصلواتكم أنتم أشرف ناس، وبإذن الله نلتقي مع العرب ونروح للأقصى، رغم أنف من يضربونا، الله قال "حقًا علينا نصر المؤمنين"

أثار استشهاد جد روح الروح، الشيخ خالد النبهان، أحزان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاه محمود فايز المدرب المساعد الأسبق لمنتخب مصر، فقال: "راح لحبيبته (روح الروح)… إحساس بالقهر والعجز مرعب… بنحاول نخبي ونداري… ننسى ونتناسي… بس الألم موجود والصدر مقبوض…لم ولن ننساهم ابدًا (اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، يا أرحم الراحمين)

طارق وريم وروح الروح معًا بعد عام من الفرقة..

الى روح وريحان وجنة نعيم يا ابو ضياء.. pic.twitter.com/n010XJUbRn — أحمد حجازي 𓂆 (@ahmedhijazee) December 16, 2024



وعلق المسئول القطري جاسم الكواري فقال: "استشهاد الشيخ خالد صاحب مقولة روح الروح لابنته ونسأل الله العلي العظيم ان يتقبله من الشهداء يارب.. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق الله العظيم"

وقال المحامي الكويتي أحمد الحمادي "يا الله خالد النبهان ( أبو ضياء ) شهيدًا بقصف صهيوأمريكي في النصيرات روح الروح.. اللهم تقبله في عليين، اللهم طيب منزلته وارضى عنه وارضه اللهم هذا الاجرام لا يعجزك ولا يُرضيك، انتقامك يا جبار لعبادك وأولياؤك حسبنا الله ونعم الوكيل"

حفيدة خالد النبهان الجديدة، فيتو



وعلق الكاتب صهيب بوزيدي فقال: " استشهاد خالد نبهان الغزاوي صاحب المقولة الشهيرة روح الروح. تصدّقون بالله؟ البارحة ليلًا وفجأة من دون سبب أردتُ مقارنة جرائم بشار بجرائم جماعة النجمة السداسية فخطر على بالي مباشرة ثم غفلت عن إكمال المقارنة وعلق ذهني عنده. واليوم فتحت "فيس بوك" على خبر استشهاده فأسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى هو وكل الشهداء من فلسطينيين أو سوريين أو أي شهيد في العالم من أبناء عصرنا أو من العصور السابقة أو اللاحقة."

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