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خارج الحدود

صاحب مقولة "روح الروح"، استشهاد خالد نبهان جد الطفلة ريم

الشيخ خالد وحفيدته،
الشيخ خالد وحفيدته، فيتو

 استشهد اليوم الاثنين، الشيخ خالد نبهان (أبو ضياء) الذي اشتهر بعبارة "روح الروح" والتي رثي بها حفيدته ريم عند استشهادها، جراء قصف الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لما أكده المركز الفلسطيني للإعلام. 

 

 استشهاد صاحب مقولة "روح الروح ومهجة القلب" برصاص الاحتلال 

  وكان الجد الفلسطيني خالد النبهان اشتهر بعد انتشار فيديو له وهو يودع حفيدته الطفلة ريم، التي استشهدت نتيجة قصف الاحتلال لمنزله الشهر الماضي وتأثر بها شعوب العالم بعبارة "روح الروح"، إذ قالها نبهان أثناء وداع حفيدته الصغيرة "ريم"، بعدما سرق جيش الاحتلال الإسرائيلي عمرها في سن الزهور، خلال قصف وحشي على قطاع غزة الذي تحول لمقبرة جماعية.

 

 الشيخ خالد يرثي حفيدته

 وسبق أن وصف الجد الطفلة الشهيدة بأنها كانت تمثل كل شيء جميل فى حياته منذ ولادتها.

 كما أشار إلى أنها  ولدت في نفس يوم  مولده 23 ديسمبر، وهو من اختار لها اسم ريم، وكان حريص على اختيار ملابسها وألعابها بعناية.

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إسرائيل المركز الفلسطيني للاعلام جيش الاحتلال الشيخ خالد نبهان الطفلة ريم

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