"مستقبل وطن" يُجهز 1000 عروسة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي (فيديو)

دشن حزب مستقبل وطن احتفالية مبادرة "فرحة ولادنا" لتجهيز 1000 عروسة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن: تأتي اليوم، احتفالية تجهيز ألف عروسة في إطار ثابت من الحزب وبدعم لدور الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية، وهو الدور الذي أرثى الرئيس عبدالفتاح السيسي ثوابته لسنوات.

وأكد أن الحزب بما يمتلكه من أدوات تشريعية ونواب وكوادر وخبرات نوعية قادر على تحقيق رؤيته في دعم الدولة المصرية والمضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وقالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لا توجد فتاة لا ترغب في تواجد والدها بجانبها في تجهيزها خلال حفل عرسها، واليوم أرسل الرئيس السيسي رسالة لكل بنات مصر، مقدمة الشكر للرئيس السيسي "والد كل بنات مصر".

وقالت منال العوضي وزيرة التنمية المحلية: "حفل اليوم هو ثمار للتعاون المشرف بين الدولة وأحزابها السياسية، وخير دليل إننا نسير معًا في تحقيق التنمية الشاملة والرفاهية للمصريين".

وشكرالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للحزب والنواب على حفل اليوم وإدخال الفرحة في قلوب المصريين.

ووجهت الفتيات الشكر للرئيس السيسي على جهازهم، قائلين:"هنفضل طول عمرنا فاكرين إن جهازنا جه من عند الريس.. ربنا يكرمه ويزيده من نعيمه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.