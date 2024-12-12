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أخبار مصر

وزيرة التضامن تشهد احتفالية تجهيز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية حزب مستقبل وطن الخاصة بتجهيز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة من محدودي الدخل، وذلك في إطار مبادرة "فرحة ولادنا"، والتي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد الاحتفالية حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ولفيف من الشخصيات العامة.

 

إنجازات الدولة المصرية من مختلف محافظات الجمهورية

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية من مختلف محافظات الجمهورية في عهد السيد رئيس الجمهورية، والمبادرات الخدمية والمجتمعية العديدة التي نفذها حزب مستقبل وطن تماشيا مع سياسة الحزب تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

 

كما تم عرض فيلم تحت عنوان "رسالة من بنات مصر"، قدمت فيه الفتيات الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية، لأنه تم تجهيزهن في إطار مبادرة " فرحة ولادنا".

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لحزب مستقبل وطن والمشاركة في هذا الحدث الذي يدخل البهجة والسعادة في قلوب ألف فتاة من فتيات مصر، خاصة أن فرحتهن تمثل فرحة وسعادة لنا جميعا.

 

مظلة الحماية الاجتماعية

 

ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير إلي رئيس الجمهورية لدعمه الكبير وتوجيهاته المستمرة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المواطنين الأولى بالرعاية، بالتوازي مع العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم تمكينهم اقتصاديا لخروجهم من دائرة العوز، مثمنة الجهد الاجتماعي الكبير الذي يقوم به حزب مستقبل وطن.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن مدينة السادس من أكتوبر

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