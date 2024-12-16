الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البحوث الفلكية يطلق مبادرة "رواد الرؤية المستقبلية" لدعم وتسويق الأفكار والابتكارات العلمية

البحوث الفلكية، فيتو
البحوث الفلكية، فيتو
ads

 أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية مؤسسة طفرة للتنمية والتدريب المهني، عن إطلاق مبادرة "رواد الرؤية المستقبلية" (FVP) Future Vision Pioneers Initiative، وفتح باب التقدم للمبادرة اعتبارًا من (24 ديسمبر 2024 حتى 24 يناير 2025)، في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدعم الطلاب والباحثين من المبدعين والمبتكرين.

 

البحوث الفلكية يطلق مبادرة "رواد الرؤية المستقبلية" لدعم وتسويق الأفكار والابتكارات العلمية 

 وأوضح الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد، أن المبادرة تهدف إلى توجيه الطلاب من التعليم الثانوي والجامعي والباحثين والخريجين في المرحلة العمرية (من 16 إلى 25 عامًا)، ومساعدتهم في تطوير أفكارهم وابتكاراتهم العلمية وأبحاثهم في إطار مشروعات خدمية واستثمارية، بالإضافة لدعم الأفكار القابلة للتنفيذ لإنشاء حاضنات لرعاية المبدعين والمفكرين، موضحًا أن المبادرة تأتي تكاملًا مع رؤية واستراتيجية مصر 2030، ودعمًا للبحث العلمي وتهيئة بيئة إبداعية تتيح تطوير واستثمار الأفكار العلمية والمشروعات البحثية للشباب في العلوم.

وأوضح الدكتور رابح، أن المبادرة تنقسم إلى عدة مراحل، حيث يتم التسجيل للراغبين في التقدم على الموقع المُعد، ثم اجتياز نموذج الامتحان التأهيلي، والذي يشمل أسئلة في المعلومات العامة، واللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الأساسية، ويشترط اجتيازه بمعدل 60%.

ويلتحق المتقدمون بعدها بالبرنامج التأهيلي الأول خلال الفترة (من 25 يناير - 6 فبراير 2025)، ويشمل دراسة عدد من المحاضرات عبر المنصة الإلكترونية حول المهارات الأساسية، ومنهجيات البحث العلمي، وأنواع ومراحل التفكير، ومهارات العرض، والتقديم واستثمار وإدارة الوقت والأزمات، ويُنقل الحاصلون على 75 % من هذا البرنامج التأهيلي إلى المرحلة الثانية وهي: "البرنامج المتقدم التخصصي"، ويتضمن بجانب الدراسة التخصصية في التفكير العلمي ومناهج البحث العلمي، عدة مناهج متخصصة في أحد المجالات الآتية: (الطاقة، والمجالات الزراعية، والتطبيقات الهندسية، والميكاترونكس، والهندسة الكهربية، والهندسة الكيمائية، وتطبيقات الليزر والنانو تكنولوجي، والموارد الطبيعية وعلوم الأرض، وعلوم الفلك والفضاء، وصحة الإنسان، الغذاء والدواء).


وتختص المرحلة الأخيرة (طبق فكرتك/ وحقق حلمك) بتطوير الأفكار والأبحاث والمشروعات للمشاركين، عبر عرض المشاريع في صورتها المبدئية، وتقييم المشروعات والأبحاث الفائزة التي يتم اختيارها بواسطة أساتذة متخصصين.

وتساعد المبادرة على مشاركة المشروعات التي سيتم اختيارها في المعارض المحلية والدولية، والتسويق لمخرجات المبادرة من أبحاث ومشروعات، إلى جانب تقديم عدد من المزايا للفائزين تشمل منح شهادة معتمدة من الوزارة في نهاية كل مرحلة من البرنامج،  وتقديم منح دراسية متخصصة للمتفوقين في بعض الجامعات، والمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية، وكذلك المشاركة في برامج صندوق دعم النوابغ والمبتكرين، والمشاركة فى المعارض الدولية البارزة ومنها معرض القاهرة الدولي للابتكار، ومعرض جينيف الدولي، وإكسبو دبي الدولي.
تجدر الإشارة إلى أنه تتم الدراسة حضوريًا في بعض الجامعات.

ويمكن للراغبين في التقدم التسجيل من خلال الرابط التالي:
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية مصر 2030 الدكتور أيمن عاشور القومي للبحوث الفلكية أيمن عاشور وزير التعليم العالي معهد القومي للبحوث الفلكية وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

كلية الإعلام بجامعة عين شمس تنظم ورشة عمل بعنوان "صحافة الموبايل"

جامعة عين شمس تناقش التعاون مع "تسينغهوا" الصينية في الذكاء الاصطناعي

مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة ومختبر خلايا السرطان بجامعة أكسفورد

ألسن عين شمس تحصد المراكز الأولى في مسابقة إلقاء الشعر الصيني

قبل فتح باب التقديم للالتحاق بها، قائمة بالجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة والحدود الدنيا

4 سنوات بدلا من 5، تقليص فترة الدراسة في هندسة عين شمس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك

موقف الأهلي من التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق

الفتح السعودي يعلن انضمام أحمد مجدي لجهاز جوميز

كيف دافع وزير المالية عن الحكومة بعد هجوم النواب بسبب الاقتراض؟

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

مدير توزيع سابق: طباعة الصحف في مصر "حلاوة روح"

منوعات

المزيد

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 12- 2024 في الأسواق

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

المزيد

انفوجراف

أدلة إدانة المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية