الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس

انطلاق مسابقة التحدث
انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس

استقبلت سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس،  هونج جين أول، السفير الكوري بالقاهرة، قبيل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة عشر من مسابقة التحدث باللغة الكورية في الشرق الأوسط، والتي تستضيفها كلية الألسن بجامعة عين شمس.

 انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس بحضور السفير

وأكدت سلوى رشاد، عميد الكلية والمشرف على القسم، العمل على تقديم يوم ثقافي تحتفل به كوريا ومصر، خاصة وأن المسابقة تعد الحدث الأكبر لطلاب اللغة الكورية لإظهار مواهبهم وتمكنهم من اللغة الكورية، والتبادل الثقافي بين البلدين هو انجاز يجب دعمه لأنه يؤثر في مختلف المجالات الحياتية والعام الحالى يشهد القسم تخرج الدفعة ال ١٦ من طلاب قسم اللغة الكورية وتقديم خريجين متميزين لسوق العمل.

كما أكدت أن التعاون المستمر بين الكلية والسفارة على مدار سنوات يأتى من حرص إدارة الكلية بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة على لنشر الثقافة الكورية بين الطلاب المصريين ورفع درجة وعي الطلاب بالثقافة الكورية.

وأشادت مجهودات السفارة في توفير مسابقات بجانب الكتب والمراجع التى تتيحها لدراسة اللغة الكورية لرفع مستوى جودة متحدثي الكورية من طلاب الكلية، مشيرة إلى أن المسابقة حتى دورتها الثالثة عشرة عام ٢٠١٩ لا تقتصر فقط على مصر، ولكنها استضافت الطلبة الدارسين للغة الكورية من الأردن، والإمارات، والمغرب، وتونس، وأثيوبيا، وكينيا والعديد من الدول الأخرى؛ ليتنافسوا سويًّا عارضين مهاراتهم في التحدث باللغة الكورية.

كما أشار هونج جين أول، السفير الكوري بالقاهرة   إلى أن  التعاون السابق والمستمر أتى بثماره من خريجين يعملون في العديد من الشركات الكورية وغيرها من المجالات الثقافية التي تثري العلاقات بين البلدين. 

وأكد أن جمهورية كوريا الجنوبية تعتبر شريكاهامًا للشرق الأوسط ومصر، بما يعزز فكرة ان هناك حاجة لتعاون كثير في المجال الثقافي والتبادل الإنساني.

واشار إلى أن الثقافة والتبادل الإنساني يعتبر جسرًا يصل العلاقات بين البلدين، لتحقيق علاقات قوية بين البلدين، ولا يقف الأمر عند الاقتصاد فقط؛ بل هناك حاجة أكثر للتعاون في مجال الثقافة والتبادل الإنساني.

وقدم طلاب القسم عروض متنوعة باللغة الكورية وتنوعت موضوعاتهم ما بين تجاربهم المختلفة أثناء تعلمهم اللغة الكورية وتجاربهم المتنوعة التي غيرت وأثرت في حياتهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الالسن بجامعة عين شمس اللغة الكورية الثقافة الكورية السفير الكوري بالقاهرة جامعة عين شمس عميد كلية الالسن بجامعة عين شمس

مواد متعلقة

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

كلية الإعلام بجامعة عين شمس تنظم ورشة عمل بعنوان "صحافة الموبايل"

جامعة عين شمس تناقش التعاون مع "تسينغهوا" الصينية في الذكاء الاصطناعي

مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة ومختبر خلايا السرطان بجامعة أكسفورد

ألسن عين شمس تحصد المراكز الأولى في مسابقة إلقاء الشعر الصيني

قبل فتح باب التقديم للالتحاق بها، قائمة بالجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة والحدود الدنيا

4 سنوات بدلا من 5، تقليص فترة الدراسة في هندسة عين شمس

بنك المعرفة سفير مصر في التعليم العالي.. الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.. تعزيز التعاون مع مؤسسات النشر المرموقة.. وتجربة رائدة في تعزيز "التعليم الرقمي"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك

موقف الأهلي من التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق

الفتح السعودي يعلن انضمام أحمد مجدي لجهاز جوميز

كيف دافع وزير المالية عن الحكومة بعد هجوم النواب بسبب الاقتراض؟

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

مدير توزيع سابق: طباعة الصحف في مصر "حلاوة روح"

منوعات

المزيد

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 12- 2024 في الأسواق

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

المزيد

انفوجراف

أدلة إدانة المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية