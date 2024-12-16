الحكومة في مرمى نيران النواب بسبب الاقتراض.. هجوم حاد بسبب زيادة معدلات الدين.. وزير المالية يدافع.. وأعضاء بالمجلس: ارحموا الشعب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

اتفاقية قرض لصالح وزارة المالية

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

خطة المالية لتخفيض رصيد الدين الخارجي

وأشار إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.

فيما شهدت الجلسة العامة هجوما حادا على الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض، حيث أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

زيادة نسبة الدين العام

وأشار النائب، إلى أن الدين كان 79 مليار دولار، والحكومة في مؤتمر صحفي كبير أعلنت نزوله إلى 75 مليار، قائلا: نحن أمام قرض كان 3 مليارات سددناه في نوفمبر، والآن نطلب قرض 2 مليار بفائدة 8% سنويًّا.

فائدة القرض مع تحرير سعر الصرف عالية

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه مع تحرير سعر الصرف، فمن الوارد أن تزيد نسبة الفائدة وهي نسبة مرتفعة.

المال الساخن يمثل أزمة كبيرة

ولفت النائب إلى أنه قبل ذلك كان المال الساخن 85% من الاحتياطي النقدي، بينما يمثل المال الساخن في الوقت الحالي إشكالية كبيرة.

حجم ديون الحكومة

وأكد عضو مجلس النواب، أن ديون الحكومة كانت 168 مليار دولار، وتراجع بعد صفقة رأس ليصل إلى 153 دولار، قائلا: "هنقفل السنة واحنا رايحين لـ160 مليار، دولار احنا كده بنزود ولا بننقص الدين؟".

وأعلن النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حكومة الاقتراض تناقض نفسها، فيما يتعلق بالتوسع في القروض.

وأشار إلى أن القرض الحالي بفائدة 8% وهي نسبة كبيرة، محذرا من أن الاقتصاد المصري في انهيار، لاسيما في ظل التوسع في الاقتراض.

معيشة المواطن في تدهور مستمر بسبب القروض

وأكد عضو مجلس النواب، أن معيشة المواطن المصري في تدهور مستمر بسبب زيادة الاقتراض، قائلًا: كنت أتمنى وزير المالية يقدم مشروع قانون لزيادة المعاشات بدلا من الحصول على قروض وبيع أصول الدولة ورفع الدعم، وزيادة في أسعار الكهرباء، وزيادة في الضرائب.

وقال: “ارحموا الشعب المصري من سياسات هذه الحكومة”.

من جانبه شن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًّا على الحكومة، بسبب سياسة الاقتراض، قائلًا: “مش معقول كل ما الحكومة تنزنق تلجأ للاقتراض. الفلوس بتروح فين؟ وهنمشى كده لحد امتى؟".

خطورة الاقتراض فى ظل الوضع الإقليمي الحالي

وانتقد داوود، زيادة حجم الديون مشيرا إلى خطورة ذلك فى ظل الوضع الإقليمى الحالى، بالإضافة إلى خطورة ذلك على القرار السياسى لمصر.

وتساءل:" هنعمل ايه مع البرلمان المقبل. بعد عشر سنين، لازم نسأل نفسنا قبل الموافقة على الاتفاقية، لأن البلد مسئوليتنا كلنا، ومش فاهم ازاى مستسهلين الحكاية كده؟".

ووجه حديثه للحكومة: “الحلول ليست بـالقروض وإنما بالنشاط الاقتصادى. هنتورط لحد امتى، والدولار كل يوم بيتحرك، وادينا ايه للناس، الفلوس معدتش لها قيمة”.

فيما دافع أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحكومة، معلنا رفضه الاتهامات بشأن التوسع في الاقتراض، مؤكدًا أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وزير المالية يكشف جهود الحكومة للحد من الاقتراض

وأشار إلى أنه خلال الفترة المالية تم سداد 7 مليارات ونصف المليار دولار من الأقساط، قائلا: “نحن سددنا أكثر ما اقترضنا، والدين يقل ولا يزيد”.

الاقتراض يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج

وأوضح وزير المالية، أنه بالنسبة لقرض بنك الإمارات دبي الوطني، والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قرار تخفيض الرقم، مشيرًا إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

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