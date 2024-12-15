الأحد 15 ديسمبر 2024
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سياسة

وزير المالية: اتفاقية توريد القمح مع الإمارات دون أي زيادات

مناقشة اتفاقية تمويل
مناقشة اتفاقية تمويل القمح مع الإمارات، فيتو

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتفاقية الخاصة بتمويل توريد القمح مع دولة الإمارات العربية المتحدة "جيدة" لتوفير احتياجتنا من القمح وفقًا لإمكانياتنا.

اتفاقية تمويل توريد القمح بين مصر والإمارات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل  توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

توفير القمح بأسعار وشروط ميسرة

وأشار وزير المالية إلى أن الاتفاقية تضمن توفير القمح المطلوب استيراده بشروط مالية جيدة ودون أي زيادات.

وقال الوزير: لا تجاوز في الكميات أو الاستيراد للكميات الموضوعة بالموزانة العامة للدولة.

من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى التي نتعامل مع الصندوق الإماراتي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات قدرت لمصر صوامع بما يعادل مليار وربع جنيه، ولتخفيف الضغط علي القمح المستورد.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل  توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.

اتفاقية تمويل توريد القمح من الإمارات

وتمت بين وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف  تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

 تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار على 5 سنوات

واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.

الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية

وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجي على الحكومة المصرية.

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