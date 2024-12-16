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اقتصاد

فاطمة فرج: 70% من الصحفيين لا يستطيعون الحصول على فرصة للتدريب (صور)

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

 قالت خبيرة التدريب فاطمة فرج، إنها عملت مع مؤسسات تدريبية دولية وشاركت في العديد من التقييمات، مشيرة إلى أن أهم ما في التدريب هو كيف يؤثر على صالة التحرير وغرفة الأخبار. 

غرف الأخبار وصالة التحرير غير مرنة لتواكب التطوير

 وأضافت فرج، خلال كلمتها في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن بعض غرف الأخبار وصالة التحرير تكون غير مرنة لتواكب التطوير الذي حدث بعدما حصل.

 وأوضحت أنه توجد دراسة منذ 10 سنوات داخل المؤسسات، تشير إلى أن 70% من الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية لا يستطيعون الحصول على فرصة للتدريب وهو ما يزعجهم أكثر من المرتبات التي يحصلون عليها.

وأشارت إلى أننا نحتاج أن تكون صالة التحرير تكون دائما في تطور لتواكب العصر والتحديات الداخلية والخارجية، مؤكد أنه توجد أزمة اقتصادية طاحنة ولكن التدريب ليس له علاقة بالأزمة الاقتصادية لأنه ليست رفاهية وعدم التطوير يؤدي إلى نهاية المؤسسة.

ومن جانبه، قال خبير التدريب عمرو مصطفى، إن التدريب له تكلفة ويحتاج نوع من الدعم ولا يوجد بدائل محلية تعطي منح للتدريب مثلما تفعلها المؤسسات العالمية.       

                                                           

وأضافت فرج، أن بعض المؤسسات الدولية لديها نية جيدة وبعضها لها أهدافها وأجندتها الخاصة، ولذلك يجب وضع هيئة لفترة هذا الأمر ومعرفة الدورات التي يتم تقديمها، مؤكدا أن هذا هو مسؤولية الدولة لمعرفة نوايا الهيئات الدولية المانحة للدورات التدريبية بجانب وضع بدائل  محلية جيدة. 

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